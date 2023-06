Emiliano Giri: "La persona que puede representar mejor a los argentinos es Horacio Larreta"

En el marco del comienzo de la campaña electoral, que comenzará el próximo 5 de julio en nuestro país, Emiliano Giri, precandidato a diputado nacional por Juntos, espacio liderado por el candidato a Presidente, Horacio Larreta, dialogó con UPM repasando lo que será esta nueva cita electoral.

"Estoy convencido de que la persona, desde mi punto de vista, que mejor representa el rol de presidente es Horacio Rodriguez Larreta y así lo demostró en su cierre en la provincia de Buenos Aires. Cuando se ve que 5 precandidatos a presidente pudieron ponerse de acuerdo entre Espert, Carrió, Morales, Pichetto, Santilli, ahí estás viendo un equipo por sobre una persona", comenzó Giri.

Y continuó: "Creo que la Argentina que viene es de equipo, de construir ejes de trabajo y que se puedan mantener en el mediano y largo plazo en el país. Sino es la sábana corta, cada cuatro años estamos inventando todo de nuevo. Creo que debemos prestar atención en quién es la persona que mejor está cualificada, para formar un equipo por sobre los personalismos".

… Solo pueden contigo, si te acabas rindiendo

Si disparan por fuera y te matan por dentro

Llegaras cuando vayas, más allá del intento

Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo… Gracias a todos y cada uno de los que desde hace 10 años creyeron que valía la pena ❤️ pic.twitter.com/cl7iFwqNb6 — Emiliano Giri 🇺🇦 (@emilianogiri) June 24, 2023

Al ser consultado por el cierre de listas a nivel provincial y nacional, y el rol que tendrá la ciudad en la cámara de diputados provincial, el precandidato dijo: "Recuperamos un lugar en la cámara que habíamos perdido. Me parece que la voz de la ciudad se puede amplificar en diputados. Eso me pone muy contento y el cierre también, fue muy prolijo no solo en Mar del Plata. Primó el cierre del equipo".

Por otra parte, Giri fue consultado por la sensación que le generó el cierre de Larreta junto a Morales, donde expusieron las propuestas a nivel nacional. En ese sentido contestó: "Ví a un montón de personas trabajando en equipo, que vienen de distintos espacios y que fueron capaces de ceder algo, en pos de algo más grande. El país requiere eso, salir de esta lógica del amigo-enemigo del Kirchnerismo. Ojalá la ciudadanía lo vea, lo logre visualizar y le dé a Horacio y a Guillermo en Mar del Plata la oportunidad de seguir transformando la realidad de la sociedad".



Además, el candidato hizo referencia a lo que significó su designación al cargo en la banca de diputados: "Lo veo como una reivindicación, pasé cosas jodidas y mi familia también. Producto de haberme decidido a participar para cambiar la ciudad y creo que de alguna manera esto es un reconocimiento".

En ese sentido, Giri fue consultado por la unión de Fernanda Raverta y Gustavo Pulti y la conformación del nuevo espacio político local, Encuentro Marplatense: "Es también generar la reflexión al vecino de General Pueyrredon. De un lado tenés un intendente con un rol activo, facilitando a los comerciantes y a los que quieren emprender, y por otro lado los que apagaron la ciudad, los que bajaron los carteles a los comerciantes, tenés a los que fundieron a la ciudad, con deudas en el municipio y en las obras sociales. Cuando les tocó militar por la apertura de los comercios, militaron en el cierre de los mismos, de las escuelas".

"Tenemos una propuesta que se ha expresado y ya la conocemos, y por el otro lado tenemos la Mar del Plata que se abre a la Argentina, que facilita a los comerciantes y emprendedores y que se encuentra esperando salir de este esquema de discriminación de Nación y Provincia", finalizó Emiliano Giri.

Escuchá la nota completa: