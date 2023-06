Eva Ayala: "Los vecinos nos dicen que la ciudad está abandonada"

La precandidata a concejal en cuarto lugar por Encuentro Marplatense, Eva Ayala, dijo que Mar del Plata "es un barco a la deriva" y que el acuerdo realizado entre Acción Marplatense, desde donde ella proviene, y el espacio del PJ que conduce Fernanda Raverta "era algo necesario para afrontar los desafíos que hoy presenta General Pueyrredon".

En declaraciones a CNN Radio Mar del Plata, analizó el desarrollo del acuerdo: "Este acuerdo programático que han firmado Fernanda Raverta y el ex intendente Gustavo Pulti se basa en algunas premisas, algunas ideas y algunas fuerzas que tienen que ver con coincidencias en principio, ¿dónde estamos coincidiendo? Entendemos que los problemas y los desafíos que tiene hoy la ciudad, el país y la ciudad y la provincia son de tal magnitud que no hay un partido que pueda afrontarlo individualmente, no hay una persona, no hay un dirigente, que hoy se necesita una base amplia social y política que nos permita afrontar lo que está por delante".

Dijo que "entendemos que la ciudad no puede seguir así y entonces la verdad que nos planteamos un espacio de diálogo, este encuentro mar platense nace del diálogo y desde ahí plantear cuáles son los programas, cuáles son las propuestas, pero sobre todo los programas que Mar del Plata necesita para que los vecinos y las vecinas puedan vivir mejor, podamos mejorar nuestra calidad de vida".

Consultada sobre cómo se la ciudad hoy, no dudó y apuntó a la gestión de Guillermo Montenegro: "Nosotros entendemos que Mar del Plata es un barco que está a la deriva. Eso nos lo dicen los vecinos, como vos sabés, venimos realizando desde el mes de abril, Acción Mar del Plata en particular, realizó un plan de escucha vecinal, así como el equipo coordinado por Fernanda Raverta venía trabajando en sus congresos programáticos. Y desde ahí lo que se puede observar claramente, porque es lo que mencionan los vecinos y las vecinas de cada uno de los barrios de la ciudad, es que Mar del Plata está abandonada, que el Estado no está donde tiene que estar, la salud municipal no da respuesta, para tener un turno en el SEMA tenés que esperar entre 8 meses y un año, la seguridad y los relatos, porque uno puede decir, hay problemas de seguridad en Mar del Plata"

"Vvenimos observando y que entendemos que tienen que ver con un Estado de abandono, donde el Estado no está, el Estado municipal no está donde tiene que estar, brindando las respuestas que necesitan los vecinos en este momento. Y ello es absolutamente responsabilidad de los últimos dos gobiernos de Cambiemos", indicó.

A modo de reflexión sobre cuáles son las propuestas de la nueva alianza para cambiar esas cuestiones, dijo que "nosotros lo que estamos trabajando, como te decía, en un acuerdo programático que iremos contando; iremos trabajando, visibilizando, contándole a los vecinos y a las vecinas, en cada uno de los ejes que nos parece central, volver a poner el proyecto por delante, esto de, por un lado, retomar proyectos y diagnósticos que están abandonados y que ya tenían líneas de trabajo concretas, como por ejemplo el Plan maestro de transporte y tránsito, el plan de acción del BID, tenemos muchos temas de los que podríamos hablar concretamente".

Más adelante señaló que "hay que plantear de qué forma retomamos una salud pública que vuelva a tener los médicos que se necesitan para que tengamos las atenciones necesarias, que vuelva a tener el medicamento para cuando está la necesidad específica, que vuelva a tener 24 horas en los barrios donde realmente ir a una guardia en determinados momentos de la madrugada es muy difícil, no hay acceso, y entonces ahí estamos hablando realmente del acceso no solo frente a una emergencia, sino del acceso a la salud en determinados momentos cuando estamos hablando de calidad de vida concretamente o por ahí estamos en alguna situación que está poniendo en riesgo nuestra vida".

Sobre por qué es Fernanda Raverta la elegida del espacio para ser candidata a Intendenta, sostuvo que "porque tiene una amplia trayectoria de relevancia como para ser la próxima intendenta de Mar del Plata. Hoy está en el ANSES, fue Diputada Nacional...estamos ante una necesidad concreta de responder a los problemas de Mar del Plata; se dio este acuerdo donde quedó establecido que ella podía y quería y nos pareció que estábamos en caminos similares".

