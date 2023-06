La Escuela Secundaria 33 sin clases por problemas de infraestructura

Una vez más, la Escuela Secundaria Nº33 Julio Mártires Manza, ubicada en Benito Lynch al 4800, no abrió sus puertas. El principal motivo es el problema de infraestructura que acarrea hace años, sumado a la falta de calefacción.

Hace semanas que las clases no se dictan con normalidad porque más allá del problema estructural, se encuentran con "todo lo que remite a paros de auxiliares", declaró Nahuel, un docente de la institución, en diálogo con El Marplatense.

Sin embargo, aseguró que "es una realidad que acontece en la educación pública, no para ensañarme con la institución, pero desde mi lugar hace tres semanas que no puedo trabajar, ahora por cuestiones de infraestructura, y no fui notificado".

En la institución hay 320 alumnos distribuidos en turno mañana y tarde desde 1° a 6° año. El docente señaló que "es una escuela que tiene varios inconvenientes en base al mobiliario, la calefacción, de a poco se está organizando y va creciendo, pero es una comunidad un poquito complicada".