Wado de Pedro en Mar del Plata: "Tenemos que volver a soñar en grande"

En el marco de una nueva edición de la Semana Social de la Iglesia en Mar del Plata, organizada por la Comisión Episcopal de Pastoral Social (Cepas), el Ministro del Interior, Wado de Pedro, invitó a los medios de comunicación para que dejen de "contaminar y dividir a la sociedad".

Tras una gran ovación y el agradecimiento protocolar, el Ministro del Interior señaló: "Haremos una tercera ronda y vamos a ver qué se necesita en cada rincón del país, como salud, educación, techo o un lote. Soy muy agradecido de las madres, las abuelas y todos los militantes que nos permitieron que hoy hablemos de 40 años en democracia. Nosotros somos los responsables y tenemos el desafío de ver qué no se hizo, que es mucho".

"Tenemos índices de pobreza, índices que duelen mucho y debemos resolver. Tenemos condiciones, capacidades y recursos. No podemos aceptar que Argentina sea estoy no lo podemos aceptar porque no fuimos esto. Nuestra sociedad funcionó bien, supo ser armónica, tener una gran clase media, educación, salud y trabajo para todos. Tenemos que volver a soñar en grande. Argentina tiene que volver a ser una sociedad armónica y feliz, donde se pueda trabajar y estudiar", agregó.

Al mismo tiempo, de Pedro explicó: "No va a ser posible sin un acuerdo. Lo que hicimos en el Ministerio con gobernadores de todas las fuerzas políticas se trató de un acuerdo de 1500 obras necesarias e indispensables que hará el gobierno que viene. Y lo hicimos de manera silenciosa porque cuando metemos el ruido de los medios se empieza a embarrar todo".

En otro punto, destacó: "A 40 años de la vuelta de la democracia debemos discutir cuál es el rol de los medios de comunicación y plantear que dejen de contaminar y dividir a la sociedad. Sigo teniendo la duda de si este ruido que hay de odio, estos discursos de odio, el nivel de violencia y el intento de asesinato de Cristina, en realidad no está siendo el comienzo de algo a lo que le tenemos que prestar mucha atención".

"No quiero que mis hijos ni las futuras generaciones tengan que luchar por lo mismo que luché yo. Quiero dejar un piso y que ellos sigan las luchas, pero para ir por la pobreza, la hermandad y construir las raíces de una patria", concluyó.