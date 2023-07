Martín Lousteau: "Sergio Massa ministro y candidato es un inconveniente"

El senador nacional Martín Lousteau, precandidatura a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) por Evolución Radical, aseguró en CNN Radio que “no es lo mismo Vicente López que Buenos Aires” en el marco de la interna en la que competirá con Jorge Macri y cuestionó la decisión de Sergio Massa de ser precandidato a presidente mientras continúa en el cargo de ministro de Economía.

“Eso lo decidirán los porteños cuando votemos. No sé qué le parece relevante a cada uno, pero a mí es una práctica que no me gusta”, explicó sobre la decisión de su competidor de Juntos por el Cambio para suceder a Horacio Rodríguez Larreta en el distrito porteño.

En su visita a los estudios de la emisora en el programa La Mañana de CNN, con la conducción de Nacho Girón, remarcó: “Yo quiero transformar la ciudad en la que nací y viví. No es que digo ‘ahora voy a buscar un lugar donde sea el jefe’”.

“Me ofrecieron la candidatura de la provincia de Buenos Aires hace unos años y dije que no porque nací en la Ciudad de Buenos Aires y no está bien”, expresó, en tanto que aclaró que “hay un compromiso y vos trabajás, y te preparás para un lugar”.

En este sentido, Lousteau insistió: “No es lo mismo Vicente López que Buenos Aires. Vicente López tiene el tamaño del barrio de Belgrano. No me gusta ningún caso, pero una cosa es el carácter de mudarse al distrito donde siempre gana el otro (el caso de María Eugenia Vidal y su última gestión en la provincia), pero venir a una ciudad donde gobierna tu distrito me parece raro”.

"La sociedad no es un matrimonio y que si vos ganás te vas porque no tenés diferencias. El que piensa distinto va a seguir estando", consideró sobre su sentido de pertenencia dentro de Juntos por el Cambio, a pesar de diferencias marcadas con algunos dirigentes del espacio.

Y agregó: "Lo que el extremo quiere hacer no estoy de acuerdo, pero se necesita un nuevo marco laboral, terminar con los piquetes", entre otros temas.

"No escuché otros sectores decir que van a despejar las calles", recordó el senador y candidato, mientras que consideró que "tenemos que tener un código de convivencia nuevo".

Y resumió su posición: "Las manifestaciones tienen que pedir una autorización y tienen que transcurrir por determinados modos". "Lo que no puede pasar es que obstruyan la circulación", añadió.

Por otra parte, se refirió a la falta de debate de proyectos en el Senado y Diputados y lamentó: "Es más profundo que en los años políticos. ¿Estamos tratando cosas que sirven? Podemos encontrar un ámbito para hablar. Hay muchas cosas que al final terminan en una frustración. Cundo hay tanta grieta se descarta algo incluso antes de revisarlo".

Sobre la decisión del ministro de Economía Sergio Massa de ser precandidato a presidencial, Lousteau aclaró: "En otros países donde la economía no es una montaña rusa puede ocurrir. En este momento, es un inconveniente. Hay cosas que hay que hacer para acomodar el futuro que por ahí no son convenientes para un candidato".