Auxiliares provinciales se movilizaron al Consejo Escolar: "Nos lo niegan hace muchos años"

Tras haberlo anticipado, este miércoles el personal auxiliar provincial perteneciente a ATE Mar del Plata, realizó una retención de tareas tras reiterados reclamos por el pase a planta permanente.

Ante ello, movilizaron hacia el Consejo Escolar de Mar del Plata, en busca de una respuesta y advirtieron que son entre 15 y 20 trabajadores locales quienes se encuentran en la misma situación.

Sobre esto, uno de los referentes del sector, dialogó con El Marplatense y dijo: "El reclamo que estamos haciendo este miércoles, es por el pase a planta permanente, que se nos viene negando hace varios años a los auxiliares de la Provincia. Hoy compañeros se dirigieron al Consejo Escolar buscando una respuesta sobre un petitorio que mandaron hace 10 días mas o menos. El plazo de respuesta ya caducó".

"A partir de las respuestas que obtengamos este miércoles, vamos a seguir el plan de lucha. Nuestro objetivo es la planta permanente que nos vienen negando hace muchos años. Yo tengo 60 años y no puedo ser titular porque según la Ley, por la edad no puedo acceder a ese beneficio que me corresponde", expresó el trabajador auxiliar.

"Por otro lado, los auxiliares de la Provincia, empezamos a trabajar como suplentes, y después deberían pasar de planta en un lapso de 6 meses a un año como máximo. Inventaron un cargo mensualizado. Es otra de las tantas maniobras que hacen los gobiernos para bloquearte y cada año te piden más y te impiden hacer las cosas bien", indicó el referente.