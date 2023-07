Inundaciones en el barrio 2 de Abril: "En tres días llovió lo que tenía que llover en un mes"

Luego de las intensas lluvias que azotaron a la ciudad, las cuales registraron en 24 horas un acumulado de 80 milímetros de agua según informaron desde Defensa Civil, Néstor, vecino y fomentista desde hace 40 años, dialogó con UPM y señaló que "en tres días llovió que lo tenía que llover en un mes".

"Estamos superando la inundación que nos tuvo tres días en vilo. Afortunadamente las aguas están bajando y si bien aún queda remanente en algunas calles, mejora paulatinamente la situación", comenzó el vecino.

Y siguió: "Acá en la zona, el registro acumulado de agua fue de entre 135 a 160mm. En tres días llovió que lo tenía que llover en un mes. Y también de manera muy copiosa. Eso, sumado a las obras del barrio, confluyeron en esto".

Al ser consultado por los motivos que originaron la importante inundación, el vecinalista explicó que, en un principio se debe las obras que llevan a cabo en un campo lindero donde antes se encontraba una laguna, que recibía toda el agua del barrio.

"En el borde del loteo del complejo, que da hacia nuestro barrio, ese campo tenía una laguna que era un reservorio de agua que recibía, por la pendiente que tiene, todo el agua del barrio. Cuando esa laguna colapsaba pasaba al barrio nuestro, a esta calle que se inundó, la calle Juki", comunicó.



En ese sentido, expresó: "Desde el complejo privado rellenaron esa laguna y aunque digan ellos que no, levantaron el nivel. No la rellenaron toda, pero sí levantaron mucho el nivel. Cuando la laguna colapsaba, recién pasaba a nuestro barrio y se juntaba con la propia. Luego pasaba a esta calle lindera, la cual actuaba como dique de contención".



Y añadió: "Esa agua se conduce por un canal en uno de los cordones de la calle, que va a otra laguna de otro campo y de ahí a una cava cercana a la Ruta 2 que está a dos kilómetros de acá"



Además, el vecinalista señaló sobre otro de los factores: "El canal que teníamos funcionaba bien, se habían puesto caños en las esquinas y al ingreso de las casas para la circulación de agua. Hubo vecinos que pusieron caños de menor diámetro, que quedaron obstruidos por la cantidad de basura y eso tapó la circulación. Por eso no funcionó".

Para finalizar, hizo referencia al estado de la Ruta 2, que se encuentra lindera al barrio: "Actualmente el agua se encuentra sobre la Ruta, si bien no llega a preocupar el ingreso de los vehículos, está ahí. Se está recibiendo mucha agua que baja del lado de la Sierra y no sabemos hasta cuando va a seguir".