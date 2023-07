Coyette: "Apuntamos a entrar al reducido"

Bastante rápido se movió Aldosivi tras la renuncia de Fewrnando Quiroz como entrenador. Eligió a Gastón Coyette, quien se presentó el miércoles por la tarde y este jueves por la mañana comenzó a trabajar con el plantel.

Tras la práctica, en diálogo con la prensa, expresó sus intenciones desde el juego, el uso de juveniles, el pasado en Alvarado y sus sensaciones de cara al debut del próximo domingo por la noche ante Quilmes, en el marco de la fecha 21 de la B Nacional.

"Me encontré con un grupo con muchas ganas de salir. Son conscientes de la situación en al que estamos. Pero tenemos muchas ganas, que fue una de las cosas que me gustaron. Ser conscientes para salir adelante, es lo principal para dar el puntapié inicial. Necesitamos trabajo por supuesto, así que para eso estamos", comenzó Coyette.

A su vez, declaró que "estamos convencidos de que tenemos un plantel con la capacidad y las características necesarias de los jugadores como para poder mejorar. Si necesitamos un tiempo, ir progresivamente. Esto se va a ver con el correr de los partidos, no es algo de entrada. Ojalá los resultados nos ayuden lo antes posible porque eso sirve pero tenemos la total confianza de que el equipo tiene que jugar mejor y conseguir resultados".

"Somos el equipo grande de la categoría y por eso somos conscientes de que el objetivo es uno solo. Sabemos la situación de que estamos un poco lejos pero apuntamos a entrar al reducido y a estar lo más cerca de los punteros", destacó.

En referencia al juego, el exfutbolista de Lanús indicó que "el sistema lo vamos a ir variando. En un momento sí tenía un esquema un poco más definido pero aprendí muchas cosas también. A veces los entrenadores vemos con lo que contamos y qué podemos hacer. En base a eso, a los rendimientos de los chicos, vamos a armarlo. Más allá del sistema y del parado del equipo, lo que se tiene que ver es un grupo protagonista con ideas claras de juego, que presione bien alto. Después los números los podemos poner y no va a haber problema. Pero los principios de ser un equipo que vaya a todos lados a buscar el resultado y ganar, tiene que estar".

De cara al compromiso del próximo domingo, Coyette explicó que "uno como entrenador, siempre quisiera tener más tiempo para lograr buenos resultados porque sabe que a partir de eso y del trabajo, se pueden mejorar muchas cosas pero a veces en el fútbol pasan estas cosas y tenemos que tener la capacidad de adaptarnos. Por ahí el tiempo es más corto así que lo antes posible tenemos que mejorar el funcionamiento".

"Yo hoy pienso primero en Quilmes, que es el primer pasito que ya tenemos dado. No tenemos que ir mas allá ni enroscarnos. Tenemos que enfocarnos en el partido que viene ahora que para nosotros es una final. Ya hablé ayer con los chicos y hay que mentalizarse que a partir de ahora empieza nuestro campeonato. Tenemos que afrontar este encuentro con la mejor", agregó.

Pasado en Alvarado

"Yo soy un profesional de lo que me dedico y soy agradecido a todos los clubes que dirigí, ni hablar los que me vienen a buscar. No pasa por el color de la camiseta ni nada. Ahora estoy enfocado en Aldosivi, que es el club que me contrató, el que confió en este cuerpo técnico así que vamos a hacer lo imposible para lograr el objetivo".

Vulnerabilidad del equipo

"Lo pude observar, es que hay una vulnerabilidad no solamente en la defensa sino también en el ataque, es un equipo. También tenemos falencias en hacer goles y en que nos los hagan, así que partiendo de esa base, de que necesitamos todos de todo, creo que ahí podemos mejorar en las dos fases del juego".

La no consolidación de un volante central

"La elección va a depender de lo que me demuestren ellos en el día a día. Acá en cada entrenamiento se ganan el puesto. Eso es lo que te da la noción de quién tiene más posibilidades de jugar".

Mensaje para los hinchas de Aldosivi

"Tenemos que demostrarles dentro del campo de juego. Que vean que los jugadores se van a entregar al máximo, que este equipo va a ser protagonista, que va a crear situaciones de gol y que va a ganar los partidos. No tenemos que hablar mucho sino demostrar con hechos".

El uso de juveniles

"Me gusta trabajar mucho con el patrimonio del club. Siento que el fútbol argentino necesita mucho de los juveniles. Las instituciones necesitan que ellos mejoren, crezcan y puedan ser vendidos porque sino nuestra situación en el país es muy difícil. Los clubes se sostienen muchas veces con eso así que sin duda vamos a mirar a todos los chicos para evaluarlos y al que esté en condiciones, con la capacidad para que esté en el primer equipo, yo no tengo problemas de ponerlo. No evalúo la edad sino la capacidad".