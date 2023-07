Cuatrillizas marplatenses: a 12 años del embarazo que causó asombro en la ciudad

Cuatro gotas de agua, suele escucharse en los rincones del Hospital Materno Infantil cuando alguien hace referencia a las cuatrillizas Landaburu; Luz, Yemina, Abril y Guillermina, que recorrieron por su duodécimo cumpleaños el pasado martes, la institución que las vio nacer, recibiendo a su paso abrazos y saludos de los profesionales de la salud.

En ese marco, su madre Celeste Cardoso dialogó con Un Problema Menos, en donde contó, como fue el suceso histórico de dar a luz a cuatro bebés, siendo la segunda vez que ocurre este acontecimiento en la ciudad.

Para comenzar, Celeste repasó cómo se enteró de la noticia hace 13 años: “Lo recuerdo como si fuera ayer. Tenía el turno para la ecografía, la primera. Cuando el médico se pone a mirar, veo que hace caras, y me dice. 'Vamos a cambiar el ecógrafo, vamos a la otra sala'”, expresó entre risas.

Estas valientes niñas celebraron su duodécimo cumpleaños de una manera muy significativa. Decidieron regresar al lugar donde nacieron. Fueron recibidas por el equipo directivo del hospital, quienes les brindaron un recorrido por las áreas donde estuvieron junto a su madre. pic.twitter.com/7HTLQPs4VU — HIEMI Materno Infantil MdP (@HiemiMdpOficial) July 5, 2023

“El médico habrá pensado que no andaba bien el aparato. Después me dijo: 'No mamita. ¿Vos tomaste algo, hiciste algún tratamiento?' Y ahí dijo: 'Yo veo 3 bebés'. En ese momento mi marido que estaba a mi lado me dice, 'no puede ser'”, comentó la madre.

Y luego añadió: “Después, el médico dice; 'perdón me equivoque, son 4'. Yo me largue a llorar y el padre se agarraba la cabeza”, contó entre risas.

“Luego el médico hizo una junta con varios profesionales, para planificar cómo iba a ser el embarazo ya que era de alto riesgo. Ellas nacieron de 33 semanas, a los 6 meses parecía que el cuerpo ya no resistía. Ya se sentía pesado. Fue ahí, a los 6 meses que me internaron hasta el día de nacimiento”, señaló la mujer.

Y continuó: “Luego del nacimiento me tuve que quedar más de un mes internada, ya que tenía que ir alimentando a mis hijas que estaban bajas de peso, entonces de neonatología me las alcanzaban para que las alimentara”.

Al ser consultada por cómo recibieron la noticia sus dos hijos mayores, Celeste expresó que: “Se los fuimos diciendo como en forma de juego. Hicimos un juego tipo ensalada de fruta donde escondimos 4 carozos. Y les dijimos 'a quién le toca un carozo le pone el nombre a un bebe'. Sacaron los 4 y ahí se enteraron. Antes de eso les dijimos que eran carozitas para que se fueran preparando. Imaginate”, expresó Cardoso.

Al referirse al riesgo y las advertencias de los médicos sobre el embarazo, la madre dijo: “el mismo día que me hicieron la ecografía, me dijeron como son las cosas; que el cuerpo humano está preparado para tener 1 bebe. Los médicos siempre me preparaban para cualquier cosa. Porque nosotros no tenemos familiares con embarazos múltiples, ni en la familia de mi esposo ni la mía. En ese momento era un caso de cada 600.000, hoy es un caso de uno en un 1.000.000”

Y siguió: “Una semana antes del parto, recuerdo que estaba caminando por los pasillos del hospital y sentí mucho dolor. Ahí llamaron a un especialista donde se fijó que una de las bebés no se estaba alimentando, ya era la última y estaba siendo aplastada por las otras 3. Ya no podía estar parada, para cuidarla a ella, la que estaba abajo de todas. Tenía que estar totalmente acostada por recomendación médica”.

