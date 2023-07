Raverta: "Con basura y sin mantenimiento, las lluvias golpean el doble a los vecinos"

La precandidata a intendenta, acompañada por Gustavo Pulti, precandidato a diputado provincial, mantuvo un extenso encuentro con el geólogo marplatense, Licenciado Luis del Río, quién es reconocido por su “extensa trayectoria que lo llevó, entre otros destacados lugares de responsabilidad, a estar al frente de la dirección del Instituto de Geología de Costas”

Raverta y Pulti analizaron junto a del Río las derivaciones que van tomando los fenómenos climáticos a partir de los cambios que se verifican en el tipo de precipitaciones pluviales que afectan a nuestra ciudad. En el marco del encuentro, Luis del Rio manifestó “su preocupación por el cuidado de las costas al mismo tiempo que remarcó la importancia de desarrollar un programa de obras en función de una adecuada planificación que permita atacar los efectos del cambio climático y atender las exigencias del corto, mediano y largo plazo”, coincidieron en señalar al término de la reunión tanto Raverta como Pulti.

La precandidata a intendenta dijo que “desde el primer día vamos a ocuparnos de resolver el problema del mantenimiento, porque lo que acaba de suceder, una vez más, demuestra que con basura tapando los desagües y las alcantarillas, como consecuencia de la falta de mantenimiento por parte del gobierno municipal, las lluvias golpean el doblen a nuestros vecinos y vecinas”.

En ese sentido, Raverta puntualizó que “ya lo dije estos días y lo vuelvo a repetir, los funcionarios tiene la obligación de arremangarse y ponerse a trabajar, no hay excusas para no hacerlo. Hay que terminar con la desidia, porque lo que sucede y agrava todas las cosas tiene que ver, no con la falta de compromiso por parte de los vecinos en el cuidado del ambiente público, como alguno sugirió para deslindar responsabilidades, sino fundamentalmente con la ausencia de una efectiva gestión que debe ocuparse de realizar un adecuado mantenimiento”.

Por su parte, Pulti ejemplificó esta afirmación de la candidata a intendenta señalando que “con Fernanda vemos que hay muchos basurales diseminados en diferentes barrios y calles de la ciudad. Hay allí un verdadero abandono. La municipalidad, en muchos casos, no recoge los resto de poda ni se ocupa de erradicar los auténticos basurales a cielo abierto que hay que en muchas esquinas. Eso es evidente. Pero también es urgente limpiar los desagües que, aunque no se ven, tienen disminuida su capacidad de drenaje por la notable sedimentación que han acumulado, como decíamos, por la falta de mantenimiento. “

En la misma línea la precandidata a intendenta reflexiono que “las calles y las casas inundadas no fueron producto sólo de las lluvias. También son el resultado de estos abandonos”

En cuanto a la reunión con el Lic. del Rio, Fernanda Raverta señalo que “además de atacar las emergencias y ocuparse del mantenimiento, con Luis y con Gustavo repasamos lo que hay que empezar a hacer hoy para que en mediano y el largo plazo estemos mejor frente a los efectos del cambio climático, es necesario ponerse en marcha hoy mismo porque en el largo plazo vamos a tener problemas más graves si se sigue en esta rutina de inacción.”

Fernanda Raverta dijo que “nos vamos a ocupar de lo más evidente y urgente que es trabajar en el mantenimiento de los desagües y la eliminación de los microbasurales urbanos que cuando llueve se convierten en verdaderos agentes de la inundación.”