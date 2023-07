Brindan detalles sobre el faltante de productos en comercios y la situación de precios

Salvador Femenia, secretario de prensa de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), habló en CNN Radio en relación a la situación de las PyMES y los comercios: "Hace un mes se extendió el programa de Precios Justos a las PyMES y más allá del nivel de efectividad del plan, la gente busca precios".

En CNN Primera Mañana, con Pepe Gil Vidal, Femenia comentó que, a pesar de la extensión del programa, tuvo un "éxito parcial" y no en todos los productos: "La secretaría trabaja con 113 productos y evidentemente no están todos. Es un trabajo duro porque el comercio PyME es muy numeroso y atomizado". E informó que se está regularizando la situación del aceite, la harina, el arroz y el azúcar, con los cuales hubo "problemas estacionales".

Respecto al posible congelamiento de precios estableció que dejaría un desabastecimiento: "La gente se va acomodando, cuando aparece un producto deja de comprar otro para aprovechar y acopiar porque necesita estirar su ingreso. Y comprar los productos que sí necesitan y pueden".

"Las pymes nos vamos acomodando día a día, no tenemos la posibilidad de hacer una proyección más prolongada. Si nosotros no podemos abastecernos con los precios comprometidos, baja la demanda o tenemos falta de rentabilidad y no podemos vender. Es una lucha de día a día, abrir la persiana y ver cómo nos va hoy", criticó.

A su vez, informó que la pauta establecida para el aumento de productos es del 3,8% y que ningún producto debería subir individualmente más del 5%. "Es la pauta establecida y veremos si se cumple", comentó.

En cuanto a los productos de línea blanca, tecnología y calzado deportivo decretó que están en "niveles complicados" por la cantidad de demanda. Y sumó: "Hubo una caída del 8,3% en electrodomésticos en el Día del Padre".

"Con indumentaria venimos con caídas desde el año pasado en ventas porque ha subido en precios más del nivel general, y con problemas por el tema del costo financiero por las cuotas. En el sector textil también hay una competencia informal muy fuerte", destacó.

Por último y de cara a las elecciones presidenciales de este año, Femenia subrayó que están a la espera de que se confirmen los candidatos para después de las PASO y así reunirse con cada uno de ellos.

"Nosotros creemos y pensamos que además de planes económicos razonables, debe haber un fuerte acuerdo político porque esto no es solo de un sector. La política debe ponerse a la altura de las circustancias", puntualizó.

Y concluyó: "Somos responsables del 70% de la oferta de consumo interno y el 70% del trabajo registrado. De una vez por todas, todos los políticos deben escuchar a las pymes porque necesitamos las políticas adecuadas para desarrollarnos, tenemos mucha capacidad para hacerlo".