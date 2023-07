Daniel Tunoni: "La salud de Mar del Plata está quebrada"

En el marco del primer debate entre los precandidatos a intendentes de General Pueyrredon, el dirigente portuario Daniel Tunoni, que representará a Alternativa Republicana Federal, en alianza con Principios y Valores, hizo hincapié en la situación de las salitas y hospitales de la ciudad, a la vez que afirmó que "abriría el mercado concentrador de pesca" en Mar del Plata.

En ese sentido, Tunoni explicó: "Usualmente tengo que ir a los barrios a juntar fileteros o peones, aún más cuando llueve, pero en esta oportunidad por el temporal no pude. No son solo viviendas muy precarias, sino que el medio ambiente tampoco favorece mucho. Están en estado de emergencia y hay que hacer algo urgente con el urbanismo de Mar de Plata".

"En cuanto al proyecto de nuestro partido, lo primero que establecemos es la salud. La salud está quebrada en Mar del Plata. Tenemos un 50% de pobreza en la ciudad, es decir personas que no tienen obra social y tienen que ir al Regional o al Materno Infantil porque las salitas están cerradas o no tienen insumo", indicó.

"Esas personas recaen en el Regional o el Materno Infantil, que no están preparados. Por eso, el intendente deriva esa situación para no tener gastos sobre las salitas. Eso es un estado de abandono total ante las personas que no tienen obra social. No tienen servicio de salud y cuando van al hospital, están saturados. Al Municipio no le interesa la pobreza, la salud ni el trabajo", apuntó el precandidato a intendente.

"Soy un hombre de la pesca y ustedes saben que el motor de Mar de Plata siempre fue el Puerto. El turismo era un plus, no se puede vivir con 45 o 50 días de turismo en una ciudad que tiene un millón de habitantes. Abriría el mercado concentrador de pesca, pero en vez de ponerlo dentro de la Provincia, lo pondría dentro de Mar del Plata

"Lo controlaría el Municipio, tanto del centro como del Puerto, junto a Provincia y Nación, ya que fue cerrado el Puerto del mercado concentrador y lo manejan tres vivos. Nos quedamos sin pescado en las plantas que hacemos mercado interno -el mismo que abastece a todo el país-. Nos falta pescado porque hay un desinterés total", concluyó el representante de Alternativa Republicana Federal.