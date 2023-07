Marcos Pascuán: "En Mar del Plata hay un montón de personas abandonadas a su suerte"

Próximos a las elecciones PASO, en Mar del Plata cada uno de los sectores y sus candidatos comenzaron el fuerte de su campaña.

Tanto el oficialismo con Guillermo Montenegro que irá por la reelección como los bloques opositores, presentaron su precandidatos y postulantes a concejales de cara al 18 de agosto como primera instancia en las urnas y el 22 de octubre las generales.

En este sentido, el precandidato del Nuevo Más, Marcos Pascuán, estuvo presente en el primer debate que se llevó a cabo en la ciudad, en el Espacio Cova, donde estuvieron también algunos de los representantes a disputar la intendencia: desde Alternativa Republicana Federal, Daniel Tunoni; Encuentro Marplatense, Gustavo Pulti en representación de Fernanda Raverta; Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Alejandro Martínez; La Libertad Avanza Rolando Demaio; Movimiento de Integración Federal, Osvaldo Rubén Alonso; Rodrigo Blanco desde Libres del Sur.

"Desde hace hace décadas, no solamente en General Pueyrredón sino también en la Argentina, vemos desde el Nuevo MAS que hay una situación que es una crisis estructural profunda, social, política, económica y en la cual se genera un desgobierno que también es responsabilidad del Nacional, del Provincial y del Municipal", dijo el precandidato a la intendencia.

"Hay un montón de personas abandonadas a su suerte. Y esto lo vemos todos los días. Yo trabajo en la salud hace 11 años, además soy casi docente, me recibo en un mes pero ya estuve en los colegios dando clases y me encuentro todos los días con situaciones realmente muy críticas. Ejemplo, con el temporal del martes pasado, la Escuela 23 estuvo una semana sin clases, inundada y con paredes electrificadas, con el mismo problema cada vez que llueve. Hay barrios donde no pasan los colectivos cuando hay este tipo de problemas como el 501 que además pasa cada una hora", explicó Pascuán.

"Además, el Hospital Interzonal, que se cae a pedazos realmente. Me toca verlo desde adentro, al igual que las salas de atención primaria que son 32, están vaciadas, falta personal e insumos y dan muy pocos turnos. Para un médico clínico en el Hospital Regional se dan cuatro los miércoles, cuatro los viernes, o sea que para tener una población que no es solamente abarca la localidad de General Pueyrredón, sino que es toda la zona sanitaria octava, no van a abasto con ocho turnos semanales. ¿Cuál es el problema de esto? La falta de presupuesto", agregó desde el Nuevo Más.

Y en ese contexto sumó: "Nosotros venimos llevando adelante una campaña anticapitalista que significa tomar medidas de fondo. Y ello implica empezar a tocar las grandes ganancias y generar presupuesto, triplicación del presupuesto para salud, para educación. Financiado con impuestos a los grandes empresarios".

"No puede ser que en General Pueyrredón y en la Argentina haya sectores que se las llevan en pala, que fugan divisas, mientras que los servicios básicos y los derechos son negados, los hospitales y las escuelas se caen a pedazos y acá no hay grieta para ajustar a la salud y la educación. Porque uno escucha en el Consejo del Liberante, como del Frente de Todos o de Juntos, se echan la culpa de 'mirá cómo vaciaste la salita, mirá cómo vaciaste vos el hospital', pero están de acuerdo en ajustar a la salud. Porque hace 11 años que no hay una solución de fondo", indicó el precandidato.

"El hospital había estado una parte sin gas, una parte sin línea telefónica. Estamos comprando estufas los mismos trabajadores y trabajadoras para poder calefaccionarnos. Enfermeras que están trabajando y lavando pacientes con una pava eléctrica", expresó el aspirante a la intendencia.

"Y después está el otro problema que es nuestro eje de campaña, que tiene que ver con el salario, que parece que la izquierda sola habla del salario en las elecciones. Porque no quieren tocar el tema. Hoy la nueva situación en la Argentina son los millones y millones de trabajadores pobres. Enfermeros y enfermeras que están cobrando por debajo de los $200.000 y tienen dos trabajos. En el hospital seis horas y en una clínica privada ocho. ¿Qué clase de atención a la salud puede dar un enfermero o una enfermera a los pacientes si está agotado de tanto trabajar?. Recibimos aplausos los trabajadores de la salud con la pandemia, pero después parece que se olvidaron del trabajo enorme que hicieron todos los sectores", continuó Pascuán.

"Nuestra campaña de los $500.000 como salario mínimo indexado a la inflación, tiene que ser central en el debate. Porque no se puede vivir con menos en Argentina y en Mar del Plata", afirmó el referente.

"Y también hay que plantear la prohibición de despidos y suspensiones. No se puede dejar trabajadores en la calle con la tremenda crisis de inflación que hay hoy en la Argentina. Hay un montón de gente que no tiene ni qué comer ni acceso a la vivienda. Por eso también planteamos la necesidad de un plan de obras públicas que incluya un plan de viviendas, trabajos, financiado con impuestos a las grandes fortunas, para poder solucionar de fondo los problemas estructurales que tiene en general Pueyrredón y al mismo tiempo generar un trabajo genuino en blanco como corresponde", mencionó desde el sector del Nuevo Más.

Y aclaró: "Se tienen que prohibir los despidos y las suspensiones. Tiene que haber aumento de salario. No puede ser que hablemos y siempre le echemos la culpa a los demás cuando en 8 años de gestión corrida de Pulti, hubo un montón de obras que no se terminaron. Y después, las gestiones que siguieron, prometieron un hospital municipal como Arroyo, como Montenegro y ni siquiera se empezó".

"Hay que empezar a tocar un montón de temas que competan a las mayoridades sociales, que nadie las está tocando en esta campaña o casi nadie. Y son importantes y tienen que estar en el debate. Por eso también entendemos que las PASO son proscriptivas porque dejan un montón de partidos afuera, pero no solo queremos pedir a la gente que acompañe al Nuevo Más, a Manuela Castañeira en estas elecciones, porque queremos que estos debates se discutan en octubre. Que se discuta el salario, el acceso a la vivienda, el trabajo, el pase a planta permanente, la prohibición de despidos y suspensiones, la política de género y presupuesto real para solucionar los problemas que viven las mujeres", explicó.

"Por otro lado, también plantear la estatización de los servicios públicos porque entendemos que es un derecho y no puede ser un negocio. Y la estatización también implica a los colectivos, al transporte que hoy es un monopolio, que recibe subsidios y que esos van a los bolsillos de los empresarios y no a las inversiones, no van a mejorías en el servicio y encima hay aumento de boletos constantemente que hace que a muchos trabajadores y trabajadoras les cueste muchísimo poder llegar a fin de mes y poder llegar a su trabajo", adhirió el referente.

A modo de conclusión, Pascuán dijo: "En ese sentido me parece que es importante que acompañen al Nuevo Más en estas elecciones PASO, porque queremos que estos debates estén en octubre, que se discuta el salario indexado a la inflación como salario mínimo, que se discuta la prohibición de despido y suspensión y la triplicación del presupuesto para salud y educación y basta de pagar al Fondo Monetario Internacional. Plata para los derechos y no para el Fondo y para la estafa que se lleva a los empresarios".