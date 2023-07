Análisis y valoraciones de la victoria de Pullaro en Santa Fe, por Mariel Fornoni

Mariel Fornoni, Socia Directora de la consultora Management & Fit, analizó en CNN Radio la victoria electoral del candidato a gobernador por la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro: "En Santa Fe tenían todos como ganador a Pullaro, pero la diferenxia no era tan amplia".

En comunicación con CNN Primera Mañana, con Pepe Gil Vidal, Fornoni observó: "En aspectos cualitativos, Pullaro estaba bien valorado en la seguridad y lucha contra el narcotráfico, que en Losada eran valores bajos".

Además remarcó: "La gente sintió que Pullaro estaba mejor preparado y que tenía un equipo más consistente". Y subrayó que la discusión se orienta más hacia la construcción política y la ampliación, como sostienen el espacio de Horacio Rodríguez Larreta, que hacia la agresión, como en el caso de Patricia Bullrich.

En cuanto al electorado, la directora puntualizó: "Un tema central es la cantidad de gente que no quisieron responder, de diez solo uno quería contestar en Santa Fe. Y hay una interpretación a la no respuesta".

"Otra cosa es que los más politizados son los que mas responden. En cambio, hay mucha gente que no quiere responder porque teme responder algo que no sepa y a veces no saben quienes son los dirigentes", agregó. Y destacó que al momento de acercarse las elecciones, la gente "se vuelve más consevadora".

Finalmente Fornoni defendió el método de consulta y análisis de las encuestas: "Nada reemplazó a la encuesta porque todos se basan en ella, pero como método predictivo están teniendo complicaciones".