Economía: posible nuevo acuerdo con el FMI, pago de deudas y expectativa por el dólar

Lorenzo Sigaut Gravina, Director de Análisis Macroeconómico en Equilibra, habló en CNN Radio sobre el posible nuevo acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI): "Dada la situación frágil de la Argentina y del Banco Central, no quedan otras alternativas y el Fondo necesita un bypass para llegar al próximo presidente electo y negociar reformas y demás".

"Más allá del pataleo y que se endurece el discurso, va a haber que hacer un acuerdo para que se destraben esos 4 mil millones de dólares pendientes desde junio y que son vitales", comentó Sigaut Gravina en CNN Primera Mañana, con Pepe Gil Vidal. Y no descartó que también se destraben los desembolsos respectivos al mes de septiembre.

"El tema más complejo son las reservas negativas y los yuanes son como la última fuente de ingresos actualmente", advirtió, en relación al pago de parte de la deuda con la divisa china y que se utiliza para pagar importaciones.

E informó: "El FMI dijo que el tipo de cambio está atrasado entre un 10% y un 25% y la meta que está fallando es la acumulación de reservas, que lejos de acumularlas las está perdiendo".

"Ahí hay un gran problema y para el FMI es un problema adelantar plata al gobierno, como si se adelantaran los desembolsos de septiembre. Porque se subsidia un tipo de cambio atrasado", agregó.

Por último, el especialista habló de un posible salto del dólar: "Lo lógico y lo histórico, y con el antecedente de las PASO en 2019, la tendencia es que los agentes en Argentina se dolarizarán con mayor o menor intensidad y eso implicará mayor presión cambiaria. La señal del FMI no te va a garantizar que no haya presiones cambiarias, pero si no cerras tendrás más presiones".