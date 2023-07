El acuerdo con el FMI, unificación de tipo de cambio y déficit comercial

Alberto Ruskolekier, economista y analista internacional, analizó en CNN Radio el posible acuerdo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) cerraría con la Argentina: "El Fondo Monetario le concedió situaciones a la Argentina que eran absolutamente imposibles históricamente".

"Argentina no cumplió la meta de reservas ni la de emisión, que la desbordó al 120%, la unificación cambiaria no la hizo y el ajuste fiscal castiga a los jubilados y Argentina tiene un gasto público que no es financiable", detalló Ruskolekier en CNN Primera Mañana, con Pepe Gil Vidal.

En ese sentido, remarcó que uno de los pedidos centrales del organismo es una devaluación y un tipo de cambio oficial fijado en 333 pesos, que es lo mismo que quiere el mercado.

"El FMI sabe que con este gobierno tiene que presionar para conseguir algo. El Fondo sabe que este es un gobierno en retirada y le dará algún tipo de concesión, pero con las elecciones sabe que deberá barajar y dar de nuevo", estimó el economista. Y sumó que el viaje del Ministro de Economía y precandidato presidencial, Sergio Massa, será sólo "para la foto".

Además informó que el país tuvo un déficit comercial de 4387 millones de dólares y de 1727 millones de dólares sólo en junio. Y sentenció: "Es un hecho atípico que un país como Argentina tenga un Banco Central quebrado e inexistente, que se transformó en un brazo político e hizo gala de una mala praxis que no existe en ningún país del mundo".

Respecto a la salida del Grupo Inditex, el analista puntualizó que se retiran del país a causa del cepo cambiario y explicó: "La empresa ganó mucha plata en Argentina, pero la ganó en pesos y cuando necesitas remesas esos pesos no tenes posibilidad porque no te los autorizan. También hay 15 mil millones de dólares de importadores que están esperando que los autoricen".

Y resaltó: "El cepo está destruyendo todo y la pregunta es como pretender que vengan inversiones de capitales si no pueden remesar los pesos que ganan".

Por último, Ruskolekier estimó que para el segundo semestre del año podemos volver a una inflación entre el 7% y el 8% mensual: "Tendremos un segundo semestre bastante complicado".