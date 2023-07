Arbitraje en el fútbol: "Todo lo que infunda autoridad no es tolerado por la gente"

Después que el pasado fin de semana se viralizaron las imágenes de un partido de fútbol amateur en la localidad bonaerense de Gerli, en el cual Williams Alexander Tapón, de 24 años agredió salvajemente con una patada en la cabeza al árbitro del partido, y días despues se conoció la lamentable noticia de su suicidio, desde UPM dialogaron con Hugo Rojas, ex árbitro y actual Secretario adjunto del gremio de árbitros a nivel nacional, quien brindó su mirada sobre este hecho y la actualidad de los profesionales en los campos de juego.

Para comenzar, Rojas expresó que el hecho, "tiene que ver un poco con lo que es la sociedad, no es solamente atribuir la función del árbitro. Tenemos que entender que estamos en un momento donde todo lo que infunda autoridad es no tolerado por la gente".

"Cuando alguien tiene la imagen de autoridad en frente, es como que siempre hay un irrespeto, un menosprecio. Es no darse cuenta que esa persona que está en frente tiene poder de decisión sobre nosotros y tenemos que acatar", indicó.

Además, el ex árbitro señaló que "también tiene que ver con la cantidad de irregularidades relacionadas con la organización. No es lo mismo una liga oficial donde se piensa como evitar problemas a que se junten dos amigos a organizar un torneo y que metan a cualquiera a dirigir".

En relación a la formación que transita cada futuro árbitro en los diferentes institutos donde se dicta el curso, Rojas expresó: "Hay formadores de árbitros y hay quienes trabajan de formadores. Formar a un profesional no es solamente enseñarle las reglas de juego: sino yo te doy un libro, aprendes las reglas y listo...y no es así".

Y continuó: "Implica formarlo en cuestiones de valores. Hemos perdido como sociedad los valores y más aquellos que pretendan impartir justicia. En nuestra escuela las clases son 3 veces por semana 4 horas. En otros lugares los juntan un rato por semana y ya los hacen árbitro", lanzó con crítica

Al ser consultado por los elementos indispensable, que deben estar presentes para comenzar un encuentro deportivo, que debe tener en cuenta un profesional, Rojas señaló: "La liga de Mar del Plata debe ser la única liga que tiene como condiciones que haya un patrullero y una ambulancia. Acá hay policías hasta en el fútbol infantil. Si no hubiese nadie, la gente se envalentona, ataca, y el árbitro está solo".

"En otras ligas donde no hay policías y no está tan organizado como en Mar del Plata, la actividad es muy precaria. Hay lugares donde el árbitro va a hacer lo que puede, no dirige, hace lo que puede. Es la realidad que vivimos y el país en el que vivimos", finalizó.

Escuchá la nota completa en Radio Mitre Mar del Plata