Dos marplatenses cautivaron a la reina Máxima con sus carteras ecológicas

La marplatense Cecilia Scarrone decidió, hace 7 años, seguir su pasión y comenzar a realizar carteras artesanales desde el living de su casa, con la ayuda de tutoriales de Youtube y una vieja máquina de coser Toyota.

Fue así que inició su local llamado ‘Odette’ en la ciudad. Tiempo después conoció a la diseñadora textil, Rocío Errecaborde, quien experimentaba la recuperación de desechos industriales y la creación de biomateriales.

Juntas comenzaron un largo camino que las llevó a presentar sus geniales producciones en la Semana de la Moda en Milán, donde lograron enamorar a la reina Máxima de Países Bajos con sus creaciones ecológicas, bajo el nombre de Odette + USO. Por este motivo, las empresarias dialogaron con UPM de radio Mitre, donde repasaron sus comienzos y cómo fue la experiencia compartida con la monarca.

Para comenzar, Scarrone comentó como conoció a su socia: "Nos conocimos en Mar del Plata Emprendes. Yo estaba exponiendo mis carteras porque trabajo con descartes de industrias más grandes que me dan sus desperdicios de cuero, y mis modelos son a partir de esos desperdicios, y Rocío presentaba sus biomateriales. Ahí nos conocimos, nos pusimos a charlar y dijimos ¿Y si probamos?".

Y continuó: "Ahí, Rocío me da una plancha de biocuero de carbón y yo hice el primer prototipo. A partir de ahí empezaron un montón de pruebas. Un día la llaman a Rocío y la convocan desde ISO, la Design District, que es una plataforma de diseño en Milán que une a diseñadores de todo el mundo para presentar nuevos materiales. Allí nos embarcamos en esta aventura las dos juntas para presentar en la semana de diseño más importante del mundo", expresó la empresaria.

Al ser consultada por el encuentro con la reina Máxima, Scarrone expresó: "Ella estaba en el lugar porque patrocina diseñadores holandeses, entonces estaba visitando a los diseñadores de Holanda y se encontró con que había un stand de Argentina".

"Cuando supo, se salió del protocolo para poder hablar con nosotras. Más que nada se habló sobre sustentabilidad, cómo está Argentina a nivel sustentable y cómo está Holanda. Fue muy interesante poder charlar desde ese lugar", agregó.

En ese sentido, Rocio Errecaborde, experta en materiales reutilizables, hizo referencia al nivel de sustentabilidad que actualmente se puede encontrar en el país: "Vamos por un buen camino. Una gran cantidad de personas está haciendo que las empresas empiecen a ver qué hacen con sus residuos".

En cuanto a las herramientas necesarias para llevar adelante la producción sustentable, Errecaborde señaló que "esto es toda experimentación porque no hay maquinas. Afuera tienen más maquinarias y más desarrollos de tecnología porque hay más dinero. Lo que tiene Argentina es el ingenio, donde para hacer máquinas siempre hay alguien que se da manía y logra hacerlo".

"Cuando a mí me falta una máquina, ya estoy llamando a alguien que lo arma. Estar acá es un privilegio porque yo no sé si en otra parte del mundo tenemos esa mano de obra tan calificada y tan sensible", cerró la diseñadora textil.

