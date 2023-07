Gabriela Cerruti en La Mañana de CNN: "En la Argentina no hay crisis"

Gabriela Cerruti, portavoz presidencial, habló en CNN Radio sobre la gestión del presidente Alberto Fernández y las internas dentro del gobierno, se refirió al acuerdo con el FMI y a la situación económica del país: "En la Argentina no hay crisis".

En La Mañana de CNN, con Nacho Girón, la vocera explicó que “este es un gobierno que con el paso del tiempo va a ser reconocido por una cantidad de cosas que van sucediendo. La creación de empleo, las universidades, las vacunas, los satélites y un crecimiento de la economía de 3 años consecutivos… Tenemos 5 mil obras publicas y ninguna denuncia por corrupción”.

Durante su visita a los estudios de la emisora, la periodista y escritora Cerruti aclaró que “la discusión pública política mediática está en Argentina y en el mundo a partir de la irrupción de las redes sociales y de nuevos actores políticos. Se ensució mucho porque son extremos”.

En este sentido, sobre la diferencias dentro de la coalición oficialista, opinó: “La dificultad para hablar de temas de gestión de gobierno tiene que ver con esa cosa mediática y política donde garpa más la pelea”.

“Hay cosas que las tendríamos que haber hecho… Es difícil defender al gobierno cuando son los propios los que te critican. No importa igual lo que dice cualquiera”, advirtió

“Al final del año pasado se sobrecumplió la meta fiscal y todo lo que se había acordado y así y todo argentina tuvo el mayor… En enero tuvimos un cataclismo como la sequía que el mismo FMI lo reconoce”, explicó la vocera.

Y acotó que “lo que se discute con el Fondo no es que se haya cumplido o no con las metas. En marzo, se cumplieron las metas y no hubo perdón. Lo que se discute ahora es cuando impacta el tema de la sequía y el nuevo ingreso de las divisas”.

Sobre el tipo de cambio, Cerruti consideró que “cuando el dólar blue sube no es porque el pequeño ahorrista compra. Es porque hay compras o no hay liquidación de grandes compradores. Es un mercado chico que no tiene que ver con la cantidad de dólares que se liquidan en el Banco Central”.

“Hace rato no me agarro la cabeza por nada. Es un movimiento que tiene que ver con especulaciones de si el Fondo dice o no que hay que devaluar y alrededor de eso surge esto”, lanzó.

En este sentido, aclaró que “el ministro Massa está encima monitoreando (el dólar blue). El gobierno está en ver de qué forma se hace el desembolso del 31 y terminar de cerrar el acuerdo que tiene su base armada. Eso va a tranquilizar mucho esto”.

“El FMI dijo que estaba el acuerdo listo y que se iba a firmar inmediatamente. Argentina va a cumplir con los pagos de la próxima semana y el resto corre por cuenta del ministro de Economía”, expresó.

Por otra parte, la vocera presidencial indicó que “hay movimientos que se producen naturalmente y se ve cómo las cosas van cambiando. Cuando empezó la negociación, el Fondo pedía condiciones imposibles de llevar adelante

“No queríamos que viniera el Fondo, lo hizo Macri y este gobierno lo tiene que resolver”, cerró.