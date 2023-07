Murió la cantante Sinead O’Connor a los 56 años

Según informaron varios medios británicos, Sinead O’Connor murió este miércoles, a los 56 años, después de batallar durante años con problemas en su salud mental. La cantante irlandesa saltó a la fama mundial gracias a su versión de “Nothing Compares 2 U”, de Prince.

La noticia fue confirmada por su familia en un sentido comunicado: “Es con gran tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestra amada Sinead. Su familia y amigos estamos devastados. Solicitamos privacidad en este momento tan difícil”.

La triste noticia llega a pocos meses de que Shane, uno de los cuatro hijos de la artista, se quitara la vida en enero de 2022. El joven de 17 años se suicidó después de escapar del hospital en el que se encontraba bajo vigilancia.

Durante el último tiempo, Sinead, quien en 2018 cambió su nombre a Shuhada’ Sadaqat para convertirse al Islam, pasaba sus días entre Irlanda y Londres. La muerte de su hijo agravó la salud mental de la artista que había sido diagnosticada con trastorno bipolar en 2003. En varias ocasiones O’Connor había amenazado públicamente con quitarse la vida.

En uno de sus últimos mensajes a través de las redes sociales, la mujer publicó una foto de Shane y escribió: “Desde entonces vivo como una criatura no muerta de la noche. Él fue el amor de mi vida, la lámpara de mi alma”.

Por el momento se desconocen los motivos de la muerte de la cantante.

Sinead O’Connor nació en Dublín en 1966 y estuvo ligada a la música irlandesa desde temprano. En 1987, cuando solo tenía 21 años, lanzó su primer álbum, The Lion and the Cobra. Si bien su increíble talento impresionó a la crítica, saltó a la fama tres años después, cuando estrenó su versión del clásico de Prince “Nothing Compares 2 U”.

Con el paso del tiempo la artista tuvo que lidiar con varios problemas de salud, como la fibromialgia, una afección en donde la persona que la padece sufre dolor prolongado que se propaga por todo el cuerpo. El dolor suele estar acompañado por fatiga, problemas de sueño, dificultad de concentración, dolores de cabeza, depresión y ansiedad. En 2003 la artista fue diagnosticada con un trastorno bipolar que marcó su vida.