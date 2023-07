El Festival BA Gaming llega a Mar del Plata con referentes de toda la Argentina

Mar del Plata será sede el 29 de julio del Festival BA Gaming, evento de esports que reúne a los principales referentes del país en el Polideportivo Islas Malvinas.

El evento es organizado en conjunto entre la Argentina Game Show y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la municipalidad de General Pueyrredon y el Ente Municipal de Turismo (Emtur), con entrada libre y gratuita, y busca impulsar a los jóvenes gamers de Argentina para potenciar su talento.

Esta instancia en “la ciudad feliz” consta de varios stages (etapas), donde se disputarán las semifinales del BA Gaming y la primera qualifier (clasificación) presencial por un cupo en los playoffs de AGS 2023, el evento de la cultura gamer más importante del país.

Las semifinales serán de CS:GO y League of Legends. En CS: GO competirán Staidhuys vs Atlético Tucumán y El Mix de Pipos vs Jugadon Esports. En League of Legends (LOL) se enfrentarán Aetherial Esports vs The Gangrene Band y Panchitos Gaming vs SEEE SEEE.

El mismo día se jugará la primera qualifier presencial de AGS Cup, circuito competitivo donde luego de ocho instancias clasificatorias podrán acceder a la final.