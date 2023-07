Diana Mondino: "El problema no es el Fondo, es que no tenés la plata para pagar"

Diana Mondino, economista y precandidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires por La Libertad Avanza, remarcó en CNN Radio sobre las denuncias contra Javier Milei: "¿Cómo va a ser un cimbronazo que un hombre diga algo que le contaron que escuchó?".

"En un día se abrió una investigación, es obvio que es una operación política. Imagínate que bueno que en Argentina se empiecen a investigar los posibles delitos en un día", declaró Mondino en La Mañana de CNN, con Nacho Girón.

Respecto a la campaña electoral, enfatizó: "Queda mal que yo lo diga, pero con Milei estamos francamente orgullosos de la campaña que hicimos. Ya tenemos gente que habla de libertad, de la Constitución, de ahorro e inversión".

Y argumentó: "Ser casta significa tener prebendas, ¿y qué prebendas tiene Javier Milei? No le estamos costando plata a los argentinos". Y llamó a que la gente vote "al que le guste" y no "al menos malo".

En cuanto a la relación del país con el Fondo Monetario Internacional, Mondino adelantó que en caso de una posible presidencia de Milei, el acuerdo con el Fondo se respetaría. Y estableció que todos los presidentes "deberían respetarlo".

"Sí cambia que el FMI mande fondos, pero no sé si es algo bueno. Técnicamente es más deuda. Entra plata, pero te queda como deuda", puntualizó la economista. Y concluyó: "El problema no es el Fondo, el problema es que no tenés la plata que tenés que pagar".