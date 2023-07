Juliana Santillan: "En Mar del Plata estamos midiendo más de 20 puntos"

A dos semanas de la llegada de las Paritarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), que se desarrollarán el próximo 13 de agosto, los precandidatos comienzan a brindar declaraciones y balances de como se desarrollará la cita electoral.

En este sentido, la precandidata a Diputada Nacional Juliana Santillan de La Libertad Avanza, espacio dirigido por Javier Milei, señaló en diálogo con CNN Radio FM 88.3, que en Mar del Plata "estamos midiendo más de 20 puntos vamos a medir"

Para comenzar, Santillan comenzó hablando sobre la agitada agenda que tienen desde la agrupación en las distintas localidades y dedicó unos dardos contra Juntos por el Cambio: "En los últimos días estuvimos con inauguraciones de locales. El último fue en Ranchos. Estuvimos en Chascomús, Dolores, Castelli, ya que a la Diputada Oliveto de Juntos por el Cambio le encanta decir que los referentes de Javier están en Twitter", comenzó la precandidata.

Al ser consultada por el arribo de Milei a la ciudad, Santillan señaló: "Viene en lo que tiene que ver con el itinerario llamado el Tour de la Libertad. Recibirlo siempre es un desafió y una fiesta. Cuando llega a una localidad él hace campaña pero con la verdad, con la libertad".

"Los ciudadanos estamos en la calle y él nos viene a visitar. El baja, camina con la gente y es una fiesta. Nosotros sabemos que Javier va a dar un batacazo", señaló la candidata.

Por otro lado, se diferenció de Juntos por el Cambio y dijo: "En Juntos hay una interna a cielo abierto, es una oferta electoral del desacuerdo. Es Juntos por el Cambio, pero adentro es un lío bárbaro. Nosotros tenemos una lista única, unificada".

"Hoy para ingresar al Congreso Nacional se requiere 16 puntos, no es muy alto. Javier está midiendo bastante más. No me gusta hablar de números pero, más de 20 puntos vamos a medir. En Mar del Plata estamos midiendo más de eso".

"Los candidatos de la Libertad Avanza manejamos bien los números, mientras el resto están viendo si Bullrich se come a Larreta, están jugando un pacman, y nosotros no paramos de crecer. Las ideas de la libertad ingresaron en la gente, llegaron para quedarse. Vamos a meter una gran cantidad de Diputados Nacionales y vamos a hacer una gran elección", señaló Santillan.

Para finalizar, la precandidata a Diputada apuntó contra Larreta: "Sus artimañas son, molestar con su interna con Patricia y operar mediáticamente y en todos los espacios. Esas cuestiones lo único que dan a entender es que la casta tiene miedo, está preocupada. Larreta tiene miedo".

