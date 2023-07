¿Quiénes están obligados a votar y que se requiere?: Todo lo que tenes que saber de cara a las PASO

A dos semanas de las próximas Paritarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), que se desarrollarán a nivel nacional el próximo 13 de agosto, la licenciada en Ciencias Políticas y miembro del programa de formación ciudadana del Observatorio Electoral de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Evelina Mazzola, despejó en diálogo con UPM de Radio Mitre Mar del Plata, los interrogantes que surgen cada que llega una nueva cita electoral.

Para comenzar, Mazzola señaló quienes se encuentran obligados a emitir su voto en las próximas elecciones PASO: “Es obligatorio para aquellos que tienen de 18 a 75 años. Quienes tengan entre 16 y 18 pueden participar del proceso electoral si hicieron la renovación del DNI de los 14 años, ya que van a aparecer aquellos que únicamente hayan renovado. De esta manera vamos a tener electores desde los 16 a los 75 años, obligatoriamente".

Al ser consultada por las modificaciones en los registros de los padrones, la especialista señaló: “Hubo modificaciones en los circuitos electorales. Al haber modificaciones, también se modifican los lugares de votación, por eso nosotros les pedimos a todos que ingresen a www.padron.gov.ar y chequeen los lugares de votación"

Al referirse a los documentos válidos para emitir votos, Mazzola señaló: “Todos los documentos son válidos a la hora de votar. Lo que sí tenemos que saber, es que si tenemos el DNI de tapa verde y luego renovamos al DNI tapa celeste, no podemos ir con el verde. Siempre ir con el último DNI, o sea el más actualizado y siempre el documento físico, no aplicación”.

Si no aparece alguna personas en los padrones, la referente señaló: “Toda persona que no aparece en los padrones, ya no tienen tiempo de reclamar. Por eso hay dos instancias para reclamar. Siempre remarcamos la importancia de visualizar los padrones provisorios, que son aquellos que nos permiten ver si estamos o no, y hacer el reclamo correspondiente. Si alguien no está en el padrón, no tiene que ir a votar y tampoco se es infractor, porque no está. Aquella persona que no aparezca en esta primera instancia, tampoco estará empadronada para votar en las elecciones generales".

Al ser consultada por las consecuencias que podría caberle a quien no vaya a emitir su voto, Mazzola señaló: “Las multas comienzan desde $50 pesos hasta los $500, es una multa baja. Lo importante es remarcar que para cambiar la realidad hay que participar, eso en primera parte. En segunda, hay muchos trámites que luego se ven dificultados, si se hace el descargo en el registro de infractores. Por ejemplo: problemas con cuestiones bancarias, con trabajos. No solo en lo económico puede afectar si no en problemas administrativos a futúro".

Para todos aquellos que tengan que viajar a más de 500 kilómetros del lugar de votación, la especialista señaló que: "Si estamos a más de 500 kilómetros el domingo, día de las PASO, tenemos que acercarnos a una comisaría cercana en donde estemos. Tenemos que pedir un certificado que acredite que estamos a esa distancia y después hacer la justificación correspondiente. Si no estamos a más de 500 kilómetros, somos infractores y tenemos que ir a votar, tenemos que buscar los medios. Lo mismo si tenemos alguna dificultad médica, hay presentar la justificación correspondiente. Esto es un deber".

Escuchá la nota completa: