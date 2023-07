Katopodis en Mar del Plata: "Estamos charlando con la Secretaría de Deportes para encarar el Minella"

En sus recorridas por el país, precandidatos pasaron por Mar del Plata para acercar sus propuestas, de cara a las elecciones PASO que se disputarán el 13 de agosto.

En ese sentido, el actual ministro de Obras Públicas de Argentina, Gabriel Katopodis visitó la ciudad y estuvo acompañado por la precandidata a intendente de General Pueyrredon, Fernanda Raverta y por el precandidato a diputado, Gustavo Pulti.

Sobre eso, el Ministro estuvo presente para recorrer las obras que está haciendo el gobierno Nacional en la ciudad y en apoyo a la fórmula de la precandidata y las futuras inversiones que planea para Mar del Plata.

"No hay dudas de que a Mar del Plata le fue mucho mejor en estos cuatro años de nuestro gobierno Nacional, con el Previaje, con el turismo, con el desarrollo de todas las economías productivas que tiene la región y la ciudad, que en comparación con otros años. No hay ninguna duda de que al comerciante, al productor, al operador turístico. Solamente en estas semanas, en el país circularon más de 5 millones de argentinos y muchos de ellos estuvieron acá. Eso habla de que con programas o sin ellos, hay un desarrollo en General Pueyrredon", dijo Katopodis.

"Eso tiene que seguir así y estar acompañado por obras que es lo que Raverta nos planteó hace 4 años y por eso desarrollamos el plan de obras públicas desde el Gobierno más extraordinario, en la ciudad, en su historia. Son $20 mil millones, con 65 obras y proyectos en todos los niveles, barrios, con distintos impactos", expresó el Ministro.

Y agregó: "El paseo costanero norte, es cumplir con una deuda para todo ese corredor, en ese sector de la ciudad que estuvo muchas veces con la ñata contra el vidrio, viendo como otros lugares crecen. Hoy poder contar con ese corredor iluminado y puesto en valor, va a ser un hito muy importante. Pero también y con la misma prioridad, ya en ejecución, la segunda etapa del acueducto oeste con una inversión de $2200 millones para que General Pueyrredon tenga sistema de agua potable segura y eficiente, cada vez en más barrios".

"De la mano de eso, una obra emblemática, como lo fue la recuperación de la Casa Sobre el Arroyo. Se sabe lo que significa ese espacio, cómo estaba ese patrimonio y que hoy está puesto en valor, para ser una referencia para el turismo y los vecinos", dijo el ministro de Obras Públicas.

"El proyecto ya está terminado. Solo se están retocando obras complementarias para el ingreso. Ya se iluminó el parque y queremos que la entrada esté en condiciones. Eso seguramente en los próximos meses se va a estar ejecutando. Pero ya tuvimos visitas de expertos, de las universidades, del Colegio de Arquitectos. Se está poniendo al servicio de colectivos técnicos, especialistas en diseño y muy pronto coordinado con el Municipio la posibilidad de abrir las puertas para la gente", sumó.

"El camino San Francisco ya tiene la primera etapa terminada, son 7 kilómetros con más de $300 millones y ya estamos definiendo el presupuesto para licitar la segunda parte. No hay ninguna otra fórmula, que es el trabajo y la seriedad. Con Raverta no anunciamos ni prometimos nada que no se pueda concretar ni que no sea una realidad efectiva porque sabemos que la confianza de la gente está en baja. El mejor camino para nosotros es que se vean las obras, de cloacas en el puerto, en Chapadmalal, la iluminación led de más de 18 parques y espacios públicos en la ciudad", indicó el político.

En cuanto a las obras del estadio mundialista, el "José María Minella", el Ministro mencionó: "Vamos proyecto por proyecto. Hoy la prioridad está puesta en el agua, en las cloacas, en la recuperación de ese corredor. El plan de obras de Raverta fue muy claro, de que llegue a todos los barrios y que todos tengan una obra de pavimento, puestas en valor de plazas, viviendas. Estamos charlando con la Secretaría de Deportes para encarar el estadio. Conocemos que es muy caro a los sentimientos y por eso tenemos que ser cuidadosos, pero no hay dudas de que va a ser uno de los proyectos que a futuro vamos a encarar".