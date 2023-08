La importancia de un plan de estabilización de la economía

Guido Zack, economista y Director de Economía del think tank FUNDAR, remarcó en CNN Radio: "No hay ningún país en el mundo que haya crecido sostenidamente con estos niveles de inflación, por ende tenemos la postura de que la prioridad número uno en términos macroeconómicos el bajar la inflación".

En CNN Primera Mañana, con Pepe Gil Vidal, Zack se refirió a la necesidad de un plan de estabilización por parte del próximo gobierno: "No quedan más alternativas en una economía de 120% anual y del 8,7% mensual. Son índices muy disruptivos para el funcionamiento de la economía".

"El plan de estabilización tiene medidas difíciles, pero reditúa rápido. Si la economía argentina logra empezar un sendero a la baja de la inflación crecerá más fuertemente", agregó.

Y detalló: "Los planes de estabilización deben atacar muchas puntas porque los factores inflacionarios son muchísimos. Siempre hay un factor importante que no puede faltar y es el de consistencia macroeconómica, de ir a un sendero de déficit fiscal financiable o de superavit si es necesario, que el Banco Central no financie más al Tesoro".

A su vez sumó: "Pero también hay que acumular reservas internacionales, para eso es indispensable la política productiva para fomentar las exportaciones. Lo más difícil es alinear precios relativos, el tipo de cambio y las tarifas están atrasadas. Y para lo cual es necesario políticas de ingreso".

En este sentido habló de la necesidad de generar consensos o "mínimos denominadores comunes": "Mientras haya una oposición con el poder suficiente, tiene la capacidad de afectar las medidas del gobierno y más aún si la oposición está dentro de la oposición. También es cierto que muchas veces el consenso se genera cuando una medida comienza a funcionar. Hay un poco de las dos cosas".

Respecto a los riesgos de dicho plan, Zack comentó: "El riesgo es relajarte demasiado pronto o no hacerlo a tiempo y por lo tanto es difícil la tarea. Pero otros países lo han hecho y la Argentina tiene la capacidad de hacerlo".

En cuanto a la reacción de los mercados sobre las próximas elecciones, Zack observó que vio tranquilidad en los mercados financieros "cuando el fenómeno Milei comenzó a desinflarse". Y declaró: "La inflación es un tema complejo en Argentina y cualquier solución fácil o quien diga que la baja en uno o dos años está faltando a la verdad. Su plan de dolarización es impracticable e indeseable por la falta de dólares y generaba mucha inquietud porque no se sabía que medidas iba a tomar y cuales no".

Por último, el economista habló sobre la posibilidad de instaurar una economía bimonetarista: "Lo óptimo en una economía es que se maneje lo más posible con la moneda local. Eso no está sucendiendo en Argentina porque se ahorra en dólares y además por fuera del sistema financiero. Eso demuestra que no solo no confiamos en nuestra moneda, sino que también no confiamos en nuestro sistema financiero".

Y abogó: "Eso debe dejar de suceder. Hay que proteger al sistema financiero, a los ahorristas y que sus ahorros no se licúen con la inflación. Con muchos años de que esto suceda, de que quien apueste al peso gane frente al que apuesta al dolar, el grado de bimonetarismo disminuirá".