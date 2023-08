Marianela Romero: “Bullrich es quien mejor expresa el cambio que necesitamos”

Este viernes Patricia Bullrich estará en Mar del Plata, en el marco de su recorrida por la provincia antes de las elecciones PASO. El encuentro con vecinos y militantes se realizará en la Plaza del Agua a las 12hs.

Sobre la visita, la precandidata a concejal de JXC, Marianela Romero, remarcó que “tener a Patricia en nuestra ciudad, a una semana de las PASO, es muy importante para todos los que creemos que es el cambio que estamos necesitando”.

“Antes de que nuestro espacio decida formar parte de La Fuerza del Cambio, Maximiliano Abad y todo el radicalismo bonaerense hablábamos de lo que necesitaba la Provincia era un cambio radical. Y quién mejor está expresando ese cambio es Patricia Bullrich”, sostuvo la edil radical.

Y continuó: “Hay cambios que no se pueden postergar y Bullrich es la que mejor está interpretando la situación porque no es un tema de gestión, ni solamente de variables de la economía, los cambios radicales se dan con valentía, coraje y decisión”.

Por último, la concejal se refirió a la lista local en la que ocupa el segundo lugar: “En General Pueyrredon no hay ruido político porque hay una coalición que gobierna conjunta. Detrás de ese consenso hay un proyecto, si no, no sería posible sostenerlo. Están la unidad como un valor estratégico y una visión de la ciudad que es compartida”.

“Guillermo Montenegro ha encarnado muy bien esa visión y tuvo un primer mandato que logró que la ciudad cambie su perspectiva a futuro. Y eso es lo que decidimos consolidar integrando nuevamente una lista que lo lleva como candidato”, concluyó Romero.