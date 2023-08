Más críticas por el "despilfarro de fondos públicos" en un evento de vacaciones

En las últimas horas, tal como adelantó El Marplatense, estalló un escandalo por el "despilfarro de fondos públicos" por parte de la Comuna de General Pueyrredon, según denunciaron desde la oposición.

Sucede que el precandidato a intendente La Libertad Avanza, Rolando Demaio y la precandidata a concejal, Cecilia Martínez, cuestionaron un evento impulsado por el Ejecutivo local en las vacaciones de invierno.

Se trata del show de vacaciones de invierno "Viví Mar del Plata" el cual se adjudicó en el marco de una vidriosa licitación a la ignota empresa "Mundo Unlimited SA", una agencia de viaje, en donde se destinaron de más de $90 millones de las arcas municipales. Se trata de una firma que estaría vinculada al multifacético empresario Marcelo Ciappina, según revelaron fuentes del municipio a este portal de noticias.

Entre las contrataciones más importante se encuentra: "El Sapo Pepe y las Pepas Aventuras en Sapolandia por $3.388.000 y Patrulla Canina por 3.872.000".

"Nos encontramos con un boletín oficial que nos abrió los ojos, donde el Municipio decidió gastar 82 millones de pesos en el evento que realizó por las vacaciones de inviernos, y después por contrataciones de shows por una hora por montos de 3 millones. La verdad que para nosotros son gastos desorbitantes", indicó la libertaria Cecilia Martínez en declaraciones a CNN Radio Mar del Plata, FM 88.3.

En este sentido, Demaio dialogó con El Marplatense y expresó: "Estamos todos muy preocupados, después de haber charlado este tema en equipo. Estamos viendo este tipo de cosas, siendo todos profesionales, gente de Mar del Plata que quiere a la ciudad. Somos ciudadanos que peleamos por nuestros derechos pero todas estas cosas las queremos exponer a la opinión pública para que la gente sepa en que se gasta el dinero, que a nuestro criterio, no cumple con el orden de prioridades que necesitamos".

"Realmente todo esto empezó cuando vimos el tema de dos shows. No hablamos de las expresiones artísticas en sí. Para nosotros, Mar del Plata está abandonada culturalmente. Jamás nos hemos logrado distinguir como ciudad, por nuestras actividades culturales. Desde nuestro lado apoyamos todo lo que tenga que ver con ello, es muy importante", dijo el precandidato a Intendente.

Me gustaría saber qué acciones llevaron adelante para promocionar este espectaculo y como las mismas permitieron la llegada de miles de turistas para disfrutar del mismo. Como así también la opinión de los órganos consultivos del @TurismoMGP. — María Cecilia Martínez (@CeciMartinezMDP) August 1, 2023

"Se contrataron dos obras, que podría haber sido cualquier otra, no ponemos en valor una en particular. Se gastaron cerca de $8 millones para ello. A partir de ahí vimos la publicación en el Boletín Oficial. La propuesta "Viví Mar del Plata" de las vacaciones de invierno conllevó una licitación que ganó una empresa. Empezamos a ver cómo fue que la ganó y lo hizo por una pequeña diferencia que promovían, de transmitir los eventos, siendo una ventaja competitiva y diferencial para quienes aprobaron el pliego. Pero es una empresa de viajes, no de eventos culturales. Entonces eso es lo primero que nos llama la atención", sumó el también Economista.

Y agregó: "Para quienes tenemos niños, familias, nos pasó desapercibida toda esta actividad en la ciudad. Quizás a otras personas les llegó, no tengo el dato, no lo critico, pero si nos pareció una barbaridad de dinero el que se usó y también, como somos técnicos en el tema, vemos de dónde salen estos fondos. Cuando uno liquida los impuestos a los comercios, hay uno que es muy gravoso y en muchos casos regresivo, el cual en nuestra gestión vamos a querer rever".

"Los fondos que se utilizan son devenidos de lo que se llama el Fondo de Promoción Turística, FPT, que es el 10% de lo que paga adicional en impuestos el comerciante que tiene una habilitación o el empresario que tiene una habilitación. Es un 10% adicional sobre la tasa de Seguridad e Higiene. El Fondo de Promoción Turística es para promover a Mar del Plata como punto importante turístico de nuestro país y hacer todo lo posible para atraer más turismo a la ciudad, con lo que eso importa para nosotros, económicamente. Esta promoción de espectáculos culturales, realmente estos $90 millones que se gastaron, ¿fueron eficientes y efectivos, eficaces, para que venga más turismo a Mar del Plata?, eso es lo que nos preguntamos", mencionó Demaio.

"Ese que tienen que brindarnos, por la Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene, es para atender al cuerpo de inspectores y todo el aparataje del gobierno que puede haber atrás, que controle el tema de habilitaciones comerciales. Evidentemente lo que se recauda de toda la actividad por este concepto, excede la contraprestación que brinda el Municipio. Por eso, entendemos que esas partidas se usan con otros destinos", aclaró el precandidato.

"¿De dónde salen esos fondos?, en principio saldrían de ese 10% adicional que todos los comerciantes, cualquier empresa o persona que tenga que hacer una habilitación, paga de ese impuesto municipal", explicó el postulado a la intendencia.

"El FPT debe ser utilizado para que más turistas vengan a Mar del Plata. Sabemos que en realidad no se hace porque es una ciudad sin luz, sucia, en donde las veredas están mal mantenidas, no tiene marquesinas, que culturalmente si no es en verano porque vienen emprendimientos privados, no ofrece", cuestionó el Economista.

"Si nos están sobrando partidas que se les cobran a los comerciantes por su habilitación cada mes, nosotros lo que hacemos aquí no es una denuncia, sino es exponer los actos de gobierno municipal y cómo discrecionalmente manejan el dinero de nuestros bolsillos", adhirió Demaio.

¿Consideran PRIORITARIO gastar de nuestro presupuesto MÁS DE SIETE MILLONES de pesos en dos shows de UNA HORA cada uno por vacaciones de invierno? Con nosotros las prioridades van a ser las mismas que las tuyas! Una Ciudad Distinta en una Argentina Distinta pic.twitter.com/zYQxyvJawg — Rolando Demaio (@rolandodemaio) July 27, 2023

Por otro lado, el Precandidato también indicó que "uno se da cuenta, recorriendo comercios y hablando con los vecinos, de que la principal queja es la falta de seguridad. Me llama la atención que todos trabajan con la puerta cerrada, con timbre, a cualquier hora del día. La falta de patrulla en las calles, la falta de personal necesario para que esté presente, eso no se ve. De eso se queja la gente, que cierran sus locales más temprano en invierno porque hay poca iluminación. Estoy hablando de una pequeña zona entre Alberti y Entre Ríos. Ni hablar de la periferia de la cuidad y cualquier comercio habilitado, paga estos impuestos".

"Hay un total desorden de prioridades en las necesidades que tiene el ciudadano de Mar del Plata y Batán, que no concuerda con el gasto comunal. Creo que esto se debe solicitar a las personas que corresponden, con un pedido de informes y después el gobierno Municipal tendrá que ver si da o no las explicaciones del caso. Estos $90 millones pueden ser mucho mejor gastados en prioridades esenciales, como la seguridad, la educación que tiene que ser un derecho y no un privilegio del que puede pagar colegios privados para que tengan clases todo el año. Y también la salud que es un tema vital", continuó.

"Las obras básicas de la ciudad también. Cada vez que llueve se inundan muchas zonas, porque no hay una limpieza, una recolección de hojas en el otoño, ¿qué esperan?. Lo pregunto como ciudadano. No hay poda en Mar del Plata y las hojas caen al piso. Eso deriva a las cloacas y al mar, que es nuestro gran atractivo turístico", dijo el precandidato.

"Yo soy un ciudadano más y hoy tomo este desafío porque me di cuenta de que no puedo estar más con los brazos cruzados, enojado todo el tiempo por sentirme abandonado y por ver la injusticia que nos rodea. Nosotros pretendemos otra Mar del Plata, una de progreso, abierta a las inversiones, que impulse el empleo. Por eso vamos a proponer una reforma firme del estado, un cambio en todas las leyes y ordenanzas. Tenemos que escribir el nuevo libro que queremos para nuestra ciudad", concluyó el candidato a la intendencia.