Fabian Giovanniello: "La Mar del Plata de las necesidades, la profunda, existe"

A pocos días de las elecciones PASO, en donde se definirá quienes llegarán a las elecciones generales de octubre, Fabian Giovanniello, miembro de la comisión directiva del Sindicato de Empleados de Comercio, director técnico, y actual precandidato a intendente por "Hacemos por Nuestro País", espacio conducido a nivel nacional Juan Schiaretti y Florencio Randazzo como presidente y vice, pasó por los estudios de UPM de radio Mitre y dialogó sobre la actualidad de los barrios y su propuesta política para la ciudad.

"Me alejé de la política hace 10 años porque ya estaba cansado. Me volqué al deporte, a trabajar en clubes de barrio con chicos, con diferentes necesidades, en proyectos sociales. Aprendí mucho. Ahora volví porque realmente me da mucha bronca por lo que está pasando en Mar del Plata", comenzó el precandidato.

Al ser consultado sobre la situación de los barrios, Giovanniello señaló: "Hay mucha pobreza, hay muchos lugares tomados en los barrios, mucha desigualdad social, hay gente que vive sin agua potable, sin seguridad, sin asfalto, no pasa un patrullero y entre los vecinos intentan buscar la solución. Los políticos trabajan para los que votan, porque los excluidos no votan".

Y siguió: "Hay un conurbano en Mar del Plata. Creo que hay tres Mar del Platas. Una de gente que tiene mucho dinero, que maneja industrias muy importantes. Otra que es la clase media, que es la que está casi desapareciendo, que son los que tienen trabajo los que apenas llegan a fin de mes; y está última, la de los excluidos, la que nadie le presta atención, la que nadie conoce; la Mar del Plata de las necesidades, la profunda, existe", dijo entre lágrimas.

Al referirse sobre la actualidad política en la ciudad, Giovanniello señaló: "Los políticos van y ponen pasacalles, pero no ven la realidad. Ahora llevan colchones, mercadería, para que los voten. Nosotros vamos con propuestas, con ideas y la gente te pregunta ¿Qué me trajiste?"

“Hay una clase política que no da posibilidad y ya tenemos tres generaciones que no saben lo que es el trabajo. La política le dio la espalda a la gente, por eso volví”, expresó.

Para finalizar, el precandidato hizo referencia el porqué decidió integrar el espacio con Schiaretti y Randazzo: "Como no hay una verdadera democracia en mi partido, tuve la oportunidad de conocer a estos compañeros que son peronistas, que fomentan el fin de la grieta y me interesó. Me convocaron, me dieron mi lugar y me hicieron sentir importante".

"Somos una alternativa para que los peronistas puedan votar a otros peronistas. No como ese encuentro marplatense. El peronismo local no me dejaron participar de la interna. No es de ahora, desde la época de Nestor Kirchnner, no me dejan participar. Ponían candidatos a dedo. Por lo menos dejame participar. Esta vez tampoco me dejaron, hable con todos", finalizó.

Escuchá la nota completa: