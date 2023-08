Julio Aro sobre la réplica del Cementerio de Darwin: “Para nosotros hoy es un día soñado”

La construcción de un memorial que recreará el Cementerio de Darwin de las Islas Malvinas, con la imagen de una cruz del año 1983, una placa y una rosa de la Paz recibida en Londres, comenzó este jueves en Mar del Plata, de la mano de ex combatientes, madres de los caídos, referentes de la política y público en general.

La obra, ubicada en la zona delimitada por la ex Ruta Provincial 11, la cantera central -entre colectora y ex Ruta 11- y la proyección de las calles 479 y 481 (Barrio Costa Azul), es impulsada por la fundación "No Me Olvides" y contará con la plantación de especies arbóreas a cambio de cruces y con un diseño paisajístico basado en la forestación, para rememorar y recrear el cementerio donde están enterrados soldados argentinos muertos en la Guerra de Malvinas.

En este sentido, el ex combatiente marplatense Julio Aro señaló: "Para nosotros hoy es un día soñado, ya que empezamos a cumplir un sueño. Ese sueño es poder realizar el memorial que implica colocar una planta en vez de una cruz, ya que decimos que a nuestros amigos no los enterramos sino que los sembramos. Es la mejor forma de transformar la muerte en vida”.

Y siguió: “Pudimos llevar al predio la cruz original, la placa original, la rosa de la paz original, y todo eso se va a transformar en un tamarisco que también lo llevamos, el cual fue donado por Antoniucci”.

Al señalar como fue el acto, Aro dijo: "Vino muchísima gente y tiene un sentimiento increíble. Se hizo un pozo donde va a estar cerca de la cruz principal, donde se firmaron unos documentos y diplomas, de todos los presentes, para que perdure en el tiempo la cápsula. La misma fue depositada por las fuerzas armadas y por veteranos".

“Fue sencillo, humilde y muy emotivo. Y en los próximos días comenzaremos a nivelar el terreno. No podemos empezar a construir ya que falta una habilitación de obras públicas, pero podemos comenzar a remover la tierra, empezar a plantar y cerrar el predio”, indicó.

Para finalizar, el ex combatiente dijo: "En este transcurso algunas mamás se nos fueron, las cuales estaban ilusionadas en venir y para que no pase lo mismo, ahora las madres saben que arrancamos y que en algún momento lo vamos a terminar".