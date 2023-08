Restricciones cambiarias para las importaciones: "Es una política que ha fracasado"

El economista Christian Buteler analizó en CNN Radio las medidas del gobierno sobre el endurecimiento de las restricciones cambiarias para las importaciones y dijo que “es una política que ha fracasado porque cada vez estamos peor”.

En Los Primeros de la Tarde, con Adrián Puente, el experto indicó que “estamos con una crisis muy grande de dólares en las reservas y la sequía fue un tiro de gracia a la delicada situación del país”.

“El gobierno regula mucho la cantidad de dólares que entrega los importadores”, explicó sobre la estrategia oficial para resguardar las reservas del Banco Central. Según se pudo saber, el cupo mensual atribuido a las empresas bajó un 25% en agosto.

Y agregó que “cada vez se restringe más la cantidad de dólares para los importadores y todo va en la misma línea de que faltan dólares y se maneja con mucho cuidado quién puede acceder y a qué precio”.

“Es una política que ha fracasado porque cada vez estamos peor”, advirtió.

Por otra parte, Buteler sostuvo que “Argentina tiene un nivel mínimo de importaciones al cual tiene que acceder para que la economía no se pare. No se produce en el país todo lo necesario no solo para el uso, sino materia prima para luego producir en el país”.

“Si empieza a tocar aún más las importaciones va a sufrir más la economía del país”, cerró.