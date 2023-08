María Castiglioni: "La suba del piso del Impuesto a las Ganancias es un parche"

María Castiglioni, licenciada en Economía y directora de C&T Asesores Económicos, aseguró en CNN Radio que el aumento del mínimo no imponible de Ganancias “es un parche” y aclaró que “más que un beneficio es una compensación”.

“Puede ser que ocurra otra corrección de Ganancias antes de octubre”, explicó, y advirtió en Los Primeros de la Tarde, con Adrián Puente, que “el anuncio actual tributario debería estar prohibido porque se cruza la política económica con la situación del propio ministro de Economía que es candidato a presidente”.

El ministro Sergio Massa anunció esta semana que las personas que perciban un ingreso bruto mensual inferior a $700.875 no pagarán el Impuesto a las Ganancias a partir de agosto y anunció además que las escalas se incrementarán un 35% de manera retroactiva a enero de este año.

En este sentido, Castiglioni consideró que “estas cosas son parches en el marco de la inflación y cuando miramos se ha ido acentuando. Estas decisiones del gobierno afectan a la gente en relación de dependencia y a los autónomos no les impacta y genera una distorsión terrible”.

“Uno termina pasando de la escala del monotributo o teniendo que ir a autónomo por la inflación y no porque mejoró su ingreso o poder adquisitivo”, aclaró.

Por eso, la economista opinó que “más que un beneficio es una compensación o devolución que nos habían quitado producto de la inflación”.

“Estos ajustes son saltos puntuales y la lógica debería ser que haya un ajuste automático por inflación para que el impuesto se acomode a la situación del país y no que uno termine pagando más tributos”, añadió.

Finalmente, la experta sostuvo que “hay que trabajar para que haya un plan para bajar la inflación. Nuestros vecinos lo lograron y nosotros tenemos que ir en esa línea. No es imposible y no hay una receta distinta en Argentina. El problema es que la política macroeconómica no es coherente para bajar la inflación”.