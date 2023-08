Un marplatense en Londres: “A veces se extraña el quilombo argentino”

Por Mariano Pirruccio

La decisión de abandonar la tierra de uno, nunca es sencilla. Hay quienes lo deciden por cansancio, agobio o simplemente oportunidades laborales que son difíciles de rechazar.

Esto le sucedió a Lucas Ilchischen, un marplatense de 28 años que desde hace 7 vive en Londres, Inglaterra, en donde encontró paz, estabilidad económica y también el amor.

-Yo estudiaba ingeniería en Mar del Plata y se me complicaba trabajar y estudiar. Un día con mi ex novia, nos surgió la posibilidad de venir a Inglaterra, ya que teníamos un contacto que nos daba una mano. En ese momento lo dejé todo y nos fuimos.

-Al llegar, empezamos a trabajar en eventos; desde food truck de comida, muy básico hasta eventos más importantes como, la Fórmula 1, conciertos de ColdPlay, U2. Otros fuera de Londres con una empresa que organizaba. Es así que pude conocer al menos 20 países desde que llegué.

¿Cómo fue el momento de irte de Mar del Plata?

-Al momento de irnos fue complicado, las despedidas no son fáciles. Se extraña mucho los primeros meses, pero nos fuimos acostumbrando. Empecé viniendo unos meses de verano, hasta que por fin me establecí. Tiene sus pros y contra pero siempre veo lo positivo; el poder ahorrar con un sueldo promedio de acá, el tener esa tranquilidad que quizá Argentina hoy no me puede dar.

¿Pros y contras?



-Llegué a Londres hablando poco y nada de inglés y hoy en día me considero bilingüe, eso es muy bueno. Contra, siempre se extrañan a los amigos, a la familia. De Mardel se extraña la costa, el verano, la comida. La comida afuera es muy diferente, se extraña siempre.

¿Con qué expectativa llegaste y que te encontraste?

-Fui con un poco de idea la verdad. Cuando llegué me di cuenta que nada que ver. Ellos están acostumbrados a recibir gente de todas partes del mundo. Lo primero que te dicen, cuando les decis que sos argentino es, ‘Messi o Aguero’. Pero siempre son comentarios positivos, por la comida, por los paisajes. Me recibieron muy bien, muy buen trato".

-La gente es muy diferente y se extraña a veces el quilombo argentino, la juntada, el afecto. Venís con la idea de hacerte amigos internacionales y al final te terminas haciendo amigos de otros argentinos. Es la única forma estando afuera del país no extrañarlo tanto, hacerte de un grupo de argentino y hablar excelente de Argentina, bien patriota. Aunque sepamos que la cosa no anda bien.



¿Alguna vez te sentiste discriminado?



-Nunca en 7 años, nunca tuve un problema. Parecerá extraño pero parece que la gente ni te mira, anda en su mundo, es excelente.

¿Encontraste el amor en Londres?



-Si. Conocí a mi novia que es inglesa, ahora planeamos irnos a vivir juntos. Fue un cambio rotundo en mi vida, la verdad. Pero no me arrepiento de nada.

¿Actualmente a qué te dedicas?



-Trabajo en el Royal Opera House, en el centro de Londres, como supervisor y me va muy bien.

¿Pensas volver a Mar del Plata?



-Tengo pensado volver cada fiestas a Argentina, pero a vivir no. Se que mi futuro está en Europa. Pero si o si hay que volver, mis amigos están en Argentina y mi familia