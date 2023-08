Chano Charpentier fue procesado por abuso sexual agravado tras la denuncia de Militta Bora

En las últimas horas se confirmó que Chano Charpentier fue procesado por abuso sexual agravado tras la denuncia que le realizó Militta Bora en 2018. El procesamiento es sin prisión preventiva y podría ser apelado ante la Cámara del Crimen. La noticia trascendió a través de fuentes judiciales.

Los artistas fueron pareja durante dos meses en 2016 y la relación terminó en un escándalo. Dos años después, ella se dirigió a la Oficina de Violencia Doméstica donde realizó la denuncia civil, luego, junto a sus abogados, hizo la denuncia penal.

El maltrato y la violación que denunció Bora habrían ocurrido en la casa del cantante, ubicada en el barrio de Saavedra. “Esa noche yo me quería ir de casa y él pensaba que era una pelea más. Me encerré en el cuarto para que a él se le pase la locura de la droga y del alcohol”, dijo Bora a La Nación en una entrevista que concedió en 2018.

Y agregó: “Chano estaba como loco y, cuando me dormí, entró en el cuarto como para tener relaciones. Él no podía entender que yo le dije que ‘no’. Hubo un hecho de violación”.

Por qué se reabrió la causa contra Chano Charpentier por abuso sexual

Este martes, cuando trataron el tema en A la Tarde (América), la periodista Cora Debarbieri explicó que la causa de abuso sexual había sido cerrada. Sin embargo, fue reabierta porque Militta Bora no fue llamada a declarar en ninguna instancia.

“La decisión se dio después de que Casación revisara los distintos archivos de las instancias anteriores: el juzgado de primera instancia y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. Cuando llega a Casación, una doctora evalúa toda la circunstancias y se da cuenta de que fueron vulnerados todos los derechos de la víctima y manda a reabrir la causa”, indicó el abogado Roberto Casorla Yaletal aire del magazine televisivo.

Qué dijo Militta Bora sobre su denuncia a Chano Charpentier por abuso sexual

Luego de que se hiciera público el procesamiento del líder de Tan Biónica, un cronista de A la Tarde (América) conversó con Militta Bora. La cantante evitó hacer declaraciones y remarcó en que no está interesada en que la denuncia se transforme en un tema mediático.

“Las cosas de la Justicia son cosas de la Justicia, no hago show con eso”, sostuvo la denunciante. Y agregó: “Si yo quisiera hablar del tema, voy y me siento. No quiero hablar, lo llevo en el ámbito privado”