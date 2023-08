De manera colaborativa y abierta al público: así será la serie de "Dibu" Martínez

En el marco de la serie que producirá Hernán Casciari sobre la niñez del arquero marplatense de la Selección argentina, Emiliano "Dibu" Martínez, el reconocido escritor dio detalles de cómo se llevará a cabo el proyecto y el contacto continuo que tendrá con una de las máximas figuras del Mundial de Qatar 2022.

En principio, Casciari se refirió en diálogo con "UPM" de Mitre a la emoción que le causó la obtención de la Copa del Mundo por parte de la Selección Nacional y lo que significó que su cuento ("La valija de Messi") haya llegado a los oídos del astro rosarino: "Lo que pasó entre noviembre y diciembre, a nivel colectivo, fue muy divertido y en lo personal, inolvidable. Fue muy casual y creo que lo entienden muy bien aquellas personas que vivieron una inmigración. Y Lionel está en ese grupo de personas. Por eso creo que eso llegó a emocionar tanto".

Al ser consultado por "Emi On Off", la serie animada del arquero marplatense, Emiliano "Dibu" Martínez, señaló: "Yo soy hijo de la clase media de los años 70' y 80' que visitaba Mar del Plata, por lo que mi conexión con la ciudad es absolutamente temporal y poderosa. Que el 'Dibu' haya pasado toda su infancia y crecido acá me genera la responsabilidad de no tergiversar demasiado. La playa y los lugares marplatenses van a estar muy presentes".

"Estuve en la casa del 'Dibu' en Mar del Plata hace un mes y medio, donde aproveché para conocerlo personalmente, comer con él y terminamos de definir el proyecto", indicó el escritor.

"Estos cinco meses vamos a estar trabajando con Liniers, él desde Estados Unidos, y yo desde San Antonio de Areco y Birmingham, donde vive "Dibu". Nos vamos a conectar por Zoom una vez por semana o cada 10 días. Queremos mostrarle todo el tiempo lo que hacemos y por eso se va a conectar cuando tenga libre, hasta diciembre. En estos meses trabajaremos en el desarrollo del guion y los dibujos para la serie o película, todavía no está claro", aclaró Casciari.

En tanto a la producción del contenido, que será en colaboración con los socios que apoyen económicamente el proyecto, el creador de Orsai manifestó: "Si es película o serie lo definirá la gente, las personas que financian esto. Además de ver las charlas con Martínez y participar o hacer preguntas, decidirán en formato de votación un montón de cosas. Entre ellas si es película o serie, el nombre de los personajes secundarios y la música. Es un formato colaborativo".

"En este momento hay 2000 socios productores y cada minuto hay uno más. Todos aquellos que quieran participar pueden buscar más información en orsai.org", finalizó el autor de "Messi es un perro".