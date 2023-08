Bossio: "Creemos en la unidad nacional y en los acuerdos, no en eso de a todo o nada"

Diego Bossio, economista y precandidato a diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires por Hacemos por Nuestro País, visitó los estudios de CNN Radio, para analizar el contexto económico y político del país a pocos días de las elecciones primarias: "Es tal la situación, que el país necesita estabilizar su economía y es una discusión que deberíamos desterrar".

Desde CNN Primera Mañana, con Pepe Gil Vidal, Bossio explicó el aumento del precio del dólar, que ronda los 600 pesos: "Históricamente en los años electorales la gente compra más dólares, un 15% más de atesoramiento de dólares. Es un comportamiento precautorio y como no puede ir al dólar oficial, va al paralelo".

Además agregó como factores la incertidumbre que genera la fragilidad del Banco Central; y el "año muy malo" para el flujo de esta divisa, a causa de la sequía. Y agregó: "Cuando aumenta el dólar, aumentan los precios y esto es catastrófico para los sectores más humildes. No hay que presagiar catástrofes, sino que hay que poner templanza".

En este sentido, Bossio remarcó que la Argentina necesita un plan de estabilización, "quiera o no el Fondo Monetario Internacional (FMI)" y puntualizó que el organismo pasa a ser "un actor menor".

"Hablo con el FMI y vi una actitud muy especulativa por parte de ellos, no tardaron en cinco minutos en dar un crédito. En la especulación aparece la incertidumbre y están los 45 millones de argentinos", sentenció y sobre el nuevo acuerdo entre el gobierno nacional y la entidad financiera.

Y agregó: "Hay medidas que fueron trabajadas y estudiadas y que serán anunciadas. Lo que está viendo el FMI es que hay un desequilibrio enorme en el tipo de cambio y que la brecha hace bolsa el balance del Banco Central. Si el dólar está a fin de año a 750 pesos, es la continuidad de la inflación".

Es por eso que habló de la urgencia de resolver la inflación, que es un tema "ya resuelto" en todo el mundo. "Es un problema de institucionalidad y de un Banco Central que no funciona", argumentó.

De cara a los próximos meses, Bossio adelantó que el gobierno nacional es "impotente" y que no podrá hacer nada económicamente para resolver el panorama: "Hace un año que podría haber hecho un plan de estabilización y no lo hizo. No tiene credibilidad y sus chances electorales están muy frustradas y acá nadie quiere hacer un plan de estabilización y ponerle el cascabel al gato".

"Veremos cómo se expresan las urnas el domingo. Hay que destrozar la inflación y para eso necesitas poder político, dólares, credibilidad y ordenar los precios relativos", subrayó.

"Somos conscientes de que somos David contra Goliat. El oficialismo tiene un aparato y una estructura fuerte, pero también sabemos que tenemos fuerza en el interior del país", enunció Bossio sobre la propuesta de Hacemos por Nuestro País.

Y destacó la fórmula encabezada por Juan Schiaretti y de Florencio Randazzo: "Es una fórmula potente, con una gran capacidad de gestión. Y queremos que la voz de la producción se escuche".

En este plano y en relación a los dichos del ex Presidente de la Nación, Mauricio Macri, el ex titular de ANSES habló de la necesidad de dirigentes "que abran los brazos y que convoquen, no que los cierren", que tengan la actitud de llamar a la unidad nacional y no crean excluyentes.

"En algún momento nos tendremos que sentar para ordenar la Argentina y tenga un criterio macroeconómico y que funcione la cuestión social", remarcó.

Ante un eventual gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, el precandidato a diputado nacional admitió tener coincidencias con el alcalde porteño y que eso "facilita el recorrido".

"Creemos en la unidad nacional y en los acuerdos, no creemos en eso de a todo o nada", destacó Bossio.

En cuanto a la democracia, instó a la gente de que vaya a votar el próximo domingo: "Nosotros creemos que la gente debe votar con convicción, no por táctica. Entiendo que existe el voto útil, pero hay que hacer ejercicio de la democracia. Argentina tiene una gran oportunidad productiva y si hay grandeza y sentido común, se va a ordenar".

Por último, Bossio auguró que el país que se viene será de las nuevas generaciones. Y propuso: "En Argentina, los ex presidentes son todo un tema. Estaría buena una foto conjunta con todos los ex presidentes, sería un gesto de respeto institucional, avance de madurez y que planteen tres ejes. La Argentina necesita ordenarse en lo político, tener un rumbo económico y resolver la cuestión social, que está muy deteriorada".