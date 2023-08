Murió de un paro cardíaco el hombre que había sido hospitalizado tras los incidentes en el Obelisco, en el marco de una manifestación de la izquierda —según precisaron fuentes oficiales—. También se precisó que al hombre le realizaron maniobras de reanimación durante 30 minutos y luego fue trasladado por el SAME.

En un principio, se comunicó que cuatro manifestantes habían resultado detenidos y otro había sido hospitalizado tras una protesta en el centro porteño, pero con el correr de la tarde el manifestante murió. Vale recordar que los hechos se registraron esta tarde en la zona del Obelisco y en el marco de un acto organizado por el MTR.

“El SAME reportó que el hombre de entre 40 y 45 años —sin documentación— fue trasladado al Hospital Ramos Mejia desde el Obelisco. Durante más de media hora se le hicieron maniobras de reanimación hasta que se constató el fallecimiento”, precisaron fuentes del gobierno porteño. Luego, detallaron: “Las causas del deceso se relacionan con un paro cardíaco producto de factores de riesgo. El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la autopsia correspondiente”.

Amén de la información oficial, distintos referentes de la izquierda se expresaron de manera pública respecto a la persona que falleció en el marco de la manifestación, a quién identificaron como Facundo Molares. “Gravísima represión en el Obelisco contra los compañeros de Rebelión Popular, hay 6 detenidos, y Facundo Molares sin signos vitales, hacemos responsable al gobierno de la Ciudad por su situación”, señaló Gabriel Solano —legislador porteño (Frente de Izquierda y de los Trabajadores)—.

Nicolás del Caño —diputado nacional (Frente de Izquierda y de los Trabajadores)—, en tanto, expresó también a través de redes sociales: “La policía de la ciudad reprimió una asamblea en la plazoleta del Obelisco y asesinó al compañero Facundo Molares de Rebelión Popular. Todo nuestro repudio. Justicia por Facundo”.

¿Qué ocurrió en el marco de la muerte del manifestante? Luciano Luppi, vocero del Movimiento Teresa Rodríguez, dio precisiones al respecto: “Estábamos terminando de hacer el acto y se mete la policía y nos detiene un compañero. No dejamos que lo detengan y cuando meten a ese compañero preso, vamos más compañeros y lo detienen a Facundo y a otros compañeros. Y en esa situación el compañero se descompensó y lo asfixiaron. Concretamente, lo mataron, lo asesinaron. Porque recién nos acaban de confirmar que el compañero está muerto”.

“La situación actual es que estamos convocando a todos los compañeros y compañeras, a todo el pueblo que está odiado con esta mierda de su democracia y a aquel que el domingo no va a votar. A ellos les decimos que vengan para acá para decirles que no confiamos en ninguno de todos estos ratas que nos gobiernan”, completó el vocero del Movimiento Teresa Rodríguez.

En este contexto, el Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires se expresó en horas de la tarde sobre los hechos registrados en el Obelisco, en el marco de la muerte del manifestante de izquierda. “Comenzaron a quemar una urna en el Obelisco, la policía avanzó, permaneció a distancia y los manifestantes empezaron a agredir con palos. Se detuvo a los cinco violentos que fueron esposados y llevados alejados de la manifestación. Al rato hubo algún problema de tipo cardíaco y la policía le hizo RCP. A los 10 minutos llegó la ambulancia, lo trasladaron al Ramos mejía y falleció”, precisó Eugenio Burzaco.

Luego, el funcionario del gobierno porteño completó respecto al fallecimiento de un manifestante: “Fue uno de los detenidos. No lo golpearon. Los violentos fueron los manifestantes que le pegaron a la policía: tres hombres, dos mujeres, estaban en el piso y a los minutos tuvo un problema cardíaco. No es cierto que fue golpeado en el piso”.

Alberto Crescenti —titular del SAME—, en tanto, también habló sobre la muerte del manifestante de izquierda: “Por lo que veo, tenemos que tener la autopsia. Después de todo el esfuerzo que se hizo, hay que ver si no es un infarto masivo. No puede decir que sea por un golpe de policía. Nosotros no vemos golpes. Tenemos las imágenes de la policía haciendo recuperación cardíaca”.