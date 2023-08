Milei denunció "el intento de robo y destrucción de boletas" de La Libertad Avanza

Se lleva a cabo la jornada de las elecciones primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en Mar del Plata y muchos de los precandidatos locales y nacionales, ya ejercieron sus votos.

En el caso del postulante de La Libertad Avanza, Javier Milei, quien tiene como precandidato a intendente de General Pueyrredon a Rolando Demaio, también ejerció su voto hace unas horas pero se llevó una sorpresa y expresó su disgusto en redes sociales.

El precandidato a presidente denunció a través de redes sociales el "robo y destrucción de boletas" de su bloque, "a lo largo y ancho del país".

"Es un escándalo el intento de robo o destrucción de boletas nuestras a lo largo y a lo ancho del país. Impresionante nuestros fiscales defendiendo los votos. Todas las boletas donde sea clara la intención del votante son válidas. No importan si están rotas o no. No se dejen engañar. A cuidar los votos!. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!", mencionó Milei.