Massa, en tono futbolero: "Nos queda el segundo tiempo, el alargue y los penales"

"Empieza en la Argentina a partir de esta noche, semanas trascendentes", adelantó, dando el puntapié inicial para plantear la defensa de los derechos de trabajadores, jubilados, la gratuidad de las universidades y la movilidad social ascendente.

"Empieza en la argentina la discusión sobre si vamos a un mercado de trabajo con más derechos o con menos derechos. Si se eliminan o no las vacaciones pagas, si se elimina o no el doble aguinaldo, si se respeta o no los convenios colectivos de trabajo. Si va a haber trabajadores o esclavos", sostuvo.

Para el cierre usó varias metáforas futboleras: dijo que transpirará la camiseta para ganar la presidencia y dio a entender que no está todo perdido.

"Vamos a seguir peleando hasta el último minuto porque estamos seguros que en la Argentina que viene el trabajo, la producción, la defensa de nuestros derechos y la educación pública tienen que ser valores que no se modifiquen, gobierne quien gobierne", remató.