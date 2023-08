Milei ninguneó a Lali Espósito tras la polémica por un tuit de la cantante: “No sé quién es”

Luego de ganar las PASO y del comentario de desaprobación de Lali Espósito, Javier Milei se refirió al tema en una entrevista radial. Lejos de contestarle, cuando fue consultado por el tuit, aseguró que no conoce a la cantante y actriz. La charla se dio en el marco de las repercusiones que generó su triunfo en la noche del domingo 13 de agosto, donde superó el 30 por ciento de los votos.

Todo comenzó poco después de que se dieron a conocer los primeros datos oficiales. Luego de que se publicaron las primeras cifras cerca de las 22:30, Milei sorprendió con un elevado porcentaje de votos.

A partir de esta noticia, rápidamente comenzaron las repercusiones en medios y redes sociales. Una de las tantas personas que manifestó su opinión fue Lali Espósito. A través de su cuenta de Twitter, dejó en claro que no estaba contenta con el resultado y se dejó ver preocupada por el liderazgo que alcanzó el candidato de La Libertad Avanza. “Qué peligroso. Qué triste”, escribió en su cuenta de X, el nuevo nombre de Twitter.

Su comentario dio que hablar en la plataforma y a partir de allí llegaron las respuestas de miles de usuarios. La polémica fue grande en la red social, al punto que el nombre de Lali fue tendencia durante este lunes. En ese contexto, la pregunta le llegó al líder libertario.

Todo ocurrió durante una entrevista que el candidato le brindó a Radio Rivadavia. En un fragmento de la charla, se conversó sobre las reacciones que dejó su victoria. Allí, Jony Viale le mencionó lo que escribió Lali. Sin embargo, Milei afirmó no conocerla.

“Lali te puso que sos muy peligroso ¿Sabés quién es Lali Espósito?”, le consultó el periodista. Tras unos segundos de silencio, el economista respondió: “Perdón, no”. A continuación, tanto Viale como el resto de los periodistas de la mesa creyeron que se trataba de una chicana e insistieron en la pregunta.

Ante esto, Milei siguió firme en su posición. “No sé quién es. Yo escucho a los Rolling Stones”, lanzó. A pesar de que los periodistas le recordaron que cantó el Himno Nacional en la final del Mundial de Qatar, el ganador de las PASO remarcó que no consume la música de la artista: “Yo escucho a los Rolling Stones o escucho ópera. No soy muy idóneo en música popular”.

Más allá de esta intervención del líder de La Libertad Avanza, la propia Lali había hecho un comentario posterior a su tuit original. Tras recibir muchas críticas, explicó a qué se debe su reprobación del candidato libertario y amplió sobre su pensamiento político.

“No me pone nada mal que me ‘bardeen’ por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un anti-derecho”, comenzó la ex Casi Ángeles de manera contundente. En esa misma línea, apuntó contra quienes la criticaron por su opinión: “La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan, justamente. Nos malacostumbramos a considerar que, si alguien opina de una manera, es porque está del ‘otro bando’. Y del único bando que voy a estar siempre (dentro del panorama decadente político y económico argentino) es del lado que no se caga en lo ganado en materia de derechos”.

Por último, manifestó que para ella sería más fácil no emitir opinión, pero que no elige ese camino: “Eso me queda como votante, joven, argentina, responsable, que no piensa en su ombligo únicamente. Podría no opinar nada, obvio. Es lo más ‘cómodo’, pero no soy así. Así que sí, para mí es realmente triste votar a un anti-derecho. Igual, tranquis, que soy una ciudadana angustiada, no una candidata ni nada. ¡Relajen! Un beso respetuoso para todos”.