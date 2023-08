De cabeza pega más: Alvarado rescató un punto de Río Cuarto

Tras el párate por las PASO, Alvarado logró rescatar un punto al igualar 1 a 1 en su visita a Estudiantes de Río Cuarto, por la jornada 29° de la Zona A de la Primera Nacional. Silba abrió la cuenta para el local a los dos minutos y Ortíz, con un frentazo al ángulo, le dio el empate a los dirigidos de "Pancho" Martínez.

Para su mala fortuna, el arquero debutante del "Torito", Julián Lobelos, no pudo evitar el tanto de Silba, que abrió la cuenta para el local a los dos minutos de juego, tras una buena acción individual (1-0). Pese a la desventaja, el elenco marplatense niveló el encuentro atacando por la izquierda con Olivera, esta vez de titular por Ihitz.

En la de mayor peligrosidad de la primera etapa, a los 20´, Boasso -Fernández y Ramírez completan el ataque- cabeceó sobre el segundo palo, pero con una fantástica volada Petroli le ahogó el grito al ex Chaco For Ever. Más allá de que el capitán, Fernández, también pudo poner el partido en tablas con un remate de media distancia, lo más destacado de la visita pasó por las subidas desde la izquierda y la pelota parada.

Aunque se repuso anímicamente, el "Celeste" logró inquietarlo con poco. Sobre el final de los 45´ iniciales, Bajamich recibió un lateral en el centro, giró sin ningún impedimento y le puso una pelota milimétrica a Cainelli, que definió ante la salida de Lobelos y cuando la hinchada estaba al borde del festejo, Robledo llegó a tiempo para despejar sobre la línea.

Y en un segundo tiempo de ida y vuelta, pero de reiteradas malas resoluciones en ambos lados, el ingreso de Albertengo trajo la primera aproximación concreta del complemento, cuando a los 25´ Olivera la pinchó para la corrida del delantero, que espero el pique y sacó una potente volea a las manos de Petroli.Si bien lo mejor en esta instancia apareció en las combinaciones de Fernández, Jaurena y Malagueño, las apariciones de Olivera eran lo que necesitaba el cuadro de "Pancho" Martínez.

Si por abajo, con conexiones, no se puede, hay que buscar por arriba. Así lo hacía Alvarado, que merecía el empate y ya tenía a todas sus fichas ofensivas en juego. De esa manera, tras varias búsquedas a la cabeza de Boasso, finalmente a los 36´ encontró a Ortíz, que perdió la marca en el córner y con un durísimo cabezazo la clavó en el ángulo; la única manera de batir a Petroli en la nublada tarde cordobesa (1-1).

En su desesperación por volver al frente, los "Leones" hicieron temblar el arco de Lobelos mediante un cabezazo de Leyes que se estrelló en el travesaño, pero la gran labor defensiva de Irazoque y Robledo fue determinante para que el "Torito" se robe un punto de su visita a Río Cuarto.

SÍNTESIS

Goles: 2´ PT Silba (EST); 36´ ST Ortíz.

Estudiantes (RC) (1): 1- Petroli, 2- Maffini, 3- Castet, 4- Flores, 5- Leyes, 6- Zurbriggen, 7- Romero, 8- Cainelli, 9- Silba, 10- Talpone y 11- Bajamich. DT: Iván Delfino.

Alvarado (1): 1- Lobelos, 2- Robledo, 3- Olivera, 4- Ortíz, 5- Vitale, 6- Irazoque, 7- Malagueño, 8- Jaurena, 9- Ramírez, 10- Fernández y 11- Boasso. DT: José María Martínez.

Cambios en Alvarado: 15´ ST Albertengo por Fernández; 23´ ST Bolaños por Vitale; 28´ ST Arias por Olivera.

Arbitro: Brian Ferreyra.

Estadio: "Ciudad de Río Cuarto".