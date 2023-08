El fenómeno Messi llega a Philadelphia para las semifinales de la Leagues Cup

De la mano de Messi, Inter Miami buscará este martes desde las 20 meterse en la final de Leagues Cup cuando enfrente en semifinales a Philadelphia Union. El capitán de la Selección Argentina, que marcó ocho goles en cinco partidos desde su llegada, afronta un nuevo reto en el torneo que mide a los clubes de la MLS con los de la Liga MX.

Messi cuenta sus partidos por victorias desde su llegada a Estados Unidos. Anotó en cada uno de sus cinco encuentros y, tras encadenar tres dobletes consecutivos, ante Atlanta United, Orlando City y Dallas, rubricó el contundente 4-0 endosado al Charlotte para avanzar a las semifinales y colocarse a dos partidos de levantar su primer título en tierras estadounidenses.

El equipo del rosarino se enfrentará este martes a un rival de alta exigencia en Estados Unidos, un Union que fue finalista de la MLS Cup el año pasado y que basa sus éxitos en la organización táctica y la atención defensiva.

El Union eliminó al Querétaro en los cuartos de final y ahora Monterrey es el único club mexicano que sigue en juego.

Gerardo 'Tata' Martino, técnico de Inter, destacó la dificultad añadida de jugar fuera de casa, en uno de los estadios con mejor ambiente de Estados Unidos, y pidió a su equipo seguir fiel a su idea de juego.

Una idea de juego centrada, evidentemente, en el ritmo de Messi y de sus excompañeros en el Barcelona, Sergio Busquets y Jordi Alba, los tres fichajes estelares del club este verano. Con ellos, el Inter Miami pasó de promediar apenas un gol por partido y ser colista en el Este de la MLS, a anotar más de tres goles por partido en la Leagues Cup.

Messi, Busquets y Alba serán titulares en el once del 'Tata', que apagó las alarmas sobre el astro argentino después de que este acabara el último entrenamiento con unas pequeñas molestias.

"Yo estaba en el otro lado del campo porque teníamos una charla, pero ningún jugador estaba escandalizado, así que todo bien", dijo Martino en la rueda de prensa previa al partido.

El DT destacó además que ve a Messi mucho más tranquilo y feliz respecto a cuando lo dirigió en el Barcelona (2013-14) y consideró que esto se debe a que se sacó "la mochila de encima" de triunfar con la selección argentina.

"Hay una parte (de su cambio) que yo no la vinculo tanto con el Mundial, no sé si es después de la Copa América, que tiene que ver con el liderazgo ya no sólo futbolístico que él tiene dentro del campo y que vimos en plenitud en la Copa del Mundo", opinó Martino en rueda de prensa.

"Hay un cambio que es fundamental y es poder sacarse la mochila de encima de lo que para él seguramente siempre fue un anhelo, una necesidad, ganar con la selección argentina", prosiguió.

El Inter Miami se jugará el boleto para la final a partido único en Philadelphia y el ganador se jugará el título con uno entre el Monterrey del español Sergio Canales y el Nashville.