Rogelio Frigerio: "No hay peor cosa que una devaluación sin plan"

Rogelio Frigerio, candidato a gobernador de Entre Ríos, observó en CNN Radio el panorama posterior a las PASO: "Milei canalizó mejor que nadie esa bronca de la gente en votos, pero ahora la gente va a votar con seriedad".

En cuanto a la economía, Frigerio remarcó en La Mañana de CNN, con Nacho Girón: "La devaluación es una historia repetida en la Argentina y no hay peor cosa que una devaluación sin plata".

"El kirchnerismo se jacta de no tener un plan y si vos no tenés un plan, es el peor escenario", apuntó el referente de Juntos por el Cambio. En este punto señaló que el responsable de la economía es "el presidente virtual", Sergio Massa: "La situación económica no da para un ministro y candidato". Y abogó por un "plan coherente y con sentido común".

"La interna no nos ayudó y no encontramos la mejor forma de comunicarnos con la sociedad", confesó Frigerio, en relación a la interna política que hubo en Juntos por el Cambio, respecto a las precandidaturas de Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. A los que catalogó como "buenos candidatos".

Además remarcó que la elección fue una sorpresa para muchos, que realizaron una autocrítica y que saben lo que deben corregir.

"Cuando más unidos y más serios nos mostremos, más posibilidades vamos a tener de ganar la elección. Tenemos que escuchar, no enojarnos por los resultados", subrayó Frigerio. Y resaltó el resultado de los comicios en su provincia, en donde ganaron por ocho puntos al oficialismo "que gobierna hace 20 años".

En cuanto a la figura de Bullrich, Frigerio destacó que la ex Ministra de Seguridad expresó mejor el cambio que necesita la Argentina y que es una "excelente candidata".

Y sobre la elección en Entre Ríos sentenció: "Yo no festejé y le pedí a nuestra gente que no festeje".

"Ahora tenemos 70 días para poner en valor lo que tenemos como espacio", puntualizó el candidato a la gobernación entrerriana.

Y enfatizó que estamos ante un final de ciclo: "Un 75% de los argentinos no quiere más kirchnerismo. Hay un techo para esta forma de gobernar".

Y determinó: "Tenemos que ir a buscar a los que no fueron a votar"