Un niño sufre una extraña enfermedad y la obra social no aparece: "Tengo medicamentos para 10 días"

Ivo, un niño marplatense de 10 años autista, que padece una extraña enfermedad, se encuentra viviendo un verdadero calvario ya que su obra social se niega a pagar el servicio de acompañantes terapéuticos, como además de hacerse cargo de la importación del medicamento que necesita para controlar sus ataques de epilepsia.

Por este motivo, Adriana, madre de Ivo habló en el aire de UPM radio Mitre Mar del Plata en donde contó cómo viven sus días en total incertidumbre.

"La enfermedad que padece Ivo se llama síndrome de Dravet, una enfermedad genética que le provoca ataques de epilepsia, y estos pueden llegar a traer convulsiones, que las mismas pueden durar horas si el no tiene su medicación", comenzó Adriana.

Y continuó: "Esa medicación no se consigue en el país, solo en Europa o Estados Unidos y la obra social, que se llama OSDEPYM (Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas), hace dos meses que no me responde. No contestan mis llamadas, mis mails y en la sucursal, que se encuentra en Colón y Salta, no cuenta con área de discapacidad".

Al hacer referencia a la respuesta que le dan desde la entidad, la mujer señaló: "Te dicen, que ya se van a comunicar, que hay que enviar un mail a la central en Buenos Aires, y el tiempo pasa y la medicación de mi hijo ya la tendría que tener acá desde hace 2 meses. El toma el medicamento 2 veces por día. Me queda medicación para 10 días nada más. Ya estoy buscando en el país a alguien que me pueda prestar una medicación. Es una enfermedad".

Por otra parte, Adriana agregó: "No se hace cargo y la vida de mi hijo está en juego. Además todos los prestadores, acompañantes terapéuticos para ir al colegio y a las terapias, no cobran desde enero de este año. Si mi hijo se queda sin los acompañantes no puede hacer nada, ya que depende de ellos. Y el problema mayor es que nadie responde".

Para finalizar, la mujer dijo que "estamos afiliados desde que nació Ivo, hace 10 años. Siempre tuvimos problemas pero nunca a este nivel. No contestan los mails desde enero. En abril logramos que se autorizan las terapias, pero no pagaron nunca a los acompañantes", lamentó la mujer.

