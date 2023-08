Néstor Grindetti: "Es imposible un acuerdo con Carolina Píparo"

Néstor Grindetti, candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires por Juntos por el Cambio, realizó en CNN Radio un análisis de lo que fueron las PASO para su espacio político: "A una parte de la población le costó asimilar y entender el concepto de interna".

"Se pensó que nos estábamos peleando y en verdad se estaba dirimiento un estilo de liderazgo. Y entiendo yo, que necesita la Argentina y es el de Patricia Bullrich", contó Grindetti en CNN Primera Mañana, con Pepe Gil Vidal.

También habló de la incorporación de Diego Santilli, ex precandidato a gobernador bonaerense: "Hace 20 años que trabajamos juntos, así que a nivel personal no hay ningún problema. Los equipos ya están trabajando, estamos viendo cómo incorporarlo a la campaña. No veo ningún inconveniente y desde el domingo que estamos juntos".

Por otro lado, Grindetti habló de la estrategia que emplearán para enfrentar a Javier Milei: "Vamos a ir con nuestra verdad y lo que queremos proponer, con un liderazgo con todo el coraje, la valentía, las ganas, la fuerza y la convicción que tiene Patricia. Después equipo, venimos trabajando hace mucho tiempo y la gente lo podrá ver. E ideas que se plasmarán en planes terrenales, cosas que realmente se puedan hacer y no deseos que uno expresa a veces con vehemencia".

A su vez, rechazó la idea de establecer un acuerdo con la candidata a gobernadora por La Libertad Avanza, Carolina Píparo: "No entiendo cuál es la propuesta porque hoy es practicamente imposible. Formamos dos alianzas, con dos listas que han sido ratificas en las PASO y es imposible salirse de eso. No entiendo el planteo".

En cuanto a sus propuestas de gobiero, Grindetti adelantó que se presentará con una batería de medidas que harán que el Estado "deje ser ser lo que es en términos de volumen e ineficiencia".

Es por eso que explicó: "Nuestro gobierno va a ser con indendentes, descentralizaremos la ejecución de políticas públicas como educación, seguridad y salud en ellos. No se puede manejar todo desde La Plata".

Además abogó por la eliminación de "una enorme cantidad" de regulaciones y de achicar el "Estado paquidérmico que reside en La Plata". Y del cual denunció que cuenta con una "cantidad infernal de ñoquis" y que suponen una carga para el sector productivo.

Por último, el también presidente del Club Atlético Independiente recordó cómo llegó al club y posteriormente al sillón ejecutivo: "Fabián Doman se fue y me dejó la papa caliente. Pero hoy el club está equilibrado, sumamos nuevos socios y es otro club puertas adentro".

Y adelantó que las próximas semanas tomará una decisión junto a la Comisión Directiva, en relación a si tomará una licencia para dedicarse de lleno a la campaña bonaerense.