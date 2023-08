Aldosivi visita a un débil Tristán Suárez

Tras el empate en Mar del Plata y el párate por las PASO, Aldosivi volverá a la competencia cuando este sábado a las 15 visite a Tristán Suárez en el "20 de Octubre", por la jornada 26° de la Zona B de la Primera Nacional. A seis puntos de los puestos de Reducido, los de Coyette buscarán volverse a prender en la pelea.

Para este compromiso, el "Tiburón" no podrá contar con Gustavo Turraca -pubalgia-, Facundo De la Vega -artralgia de tobillo izquierdo-, Joel de Marco -recuperación del ligamento cruzado anterior de rodilla-, Claudio Riaño -desgarro muscular en aductor izquierdo ni con Joaquín Indacoechea -gonalgia derecha-. La baja más sensible es la del ex Boca, el segundo máximo artillero de la temporada.

En la jornada pasada, tras el gran tanto de Estudiantes de Caseros en la primera mitad, Aldosivi respondió rápido, encontró el empate en un error del arquero Vega, pero no pudo llevarse los tres puntos y debió conformarse con un empate 1 a 1 en Mar del Plata.

El elenco marplatense avisó primero con dos remates de Brítez y uno de Curuchet, pero la visita niveló el encuentro y se adelantó a los 35´ de la primera parte en una gran conexión entre Blanco y Fernández, que el lateral cambió por gol con un remate cruzado.

Y de forma increíble, a los 42´, Olivares remató suave un tiro libre desde el sector izquierdo, no se entendió con sus compañeros y a Vega, en el blooper de la tarde, se le escapó de las manos y el marplatense Cervera, atento al error, llegó para empujar esa pelota al fondo de la red. Una oportunidad única y poco usual para poner el choque en tablas.

El complemento volvió a tener al "Tiburón" como protagonista, cuando a los 10´ Lucero habilitó desde la mitad de la cancha a Cervera, que intentó fusilar al arquero de Estudiantes, pero esta vez se pasó de fuerza y su tiro se fue por encima del travesaño. Más allá de tal comienzo, el asedio se volvió a desinflar, al igual que en la etapa inicial, y fue empate en el "Minella".

Ahora, con dos partidos al hilo sin sumar de a tres, Aldosivi buscará volver al triunfo frente al antepenúltimo de la Zona B, que llega luego de empatar 1-1 con Chacarita, uno de los máximos animadores de la Primera Nacional.