Economía: la reacción de los mercados post PASO y la inflación

Iván Cachanosky, economista y asesor de Libertad y Progreso, analizó en CNN Radio el panorama económico nacional, luego de las elecciones PASO: "De acá a octubre serán semanas complicadas".

En comunicación con CNN Primera Mañana, con Pepe Gil Vidal, Cachanosky estableció: "Los mercados siempre están mirando al futuro y tratan de descontar esa información. Antes de las PASO, el mercado descontaba que Juntos por el Cambio ganaría por cuatro o cinco puntos, pero eso no ocurrió".

Y explicó: "Por ende, entramos en la incertidumbre, la gente se pone nerviosa y se toma ganancia en los mercados. En Argentina no se sabe si será presidente Javier Milei, Patricia Bullrich o Sergio Massa".

En este punto contó: "El problema es que no sabes quien va a gobernar. Si eso estuviera claro, el mercado se acomodaría. Al mercado le molesta no ver a futuro y por ende se vienen semanas de volatilidad".

En cuanto a la devaluación Cachanosky adelantó que antes o después de octubre podría ocurrir una nueva situación similar.

"El Swap con China no es gratis y seguramente nos traiga complicaciones, ya que no están claras sus condiciones. No sabes si te van a reclamar media Patagonia", advirtió el economista.

Por último, Cachanosky remarcó que posiblemente tengamos un indice de dos dígitos de inflación. Y concluyó: "La mayoría de los argentinos internalizó que necesita reformas".