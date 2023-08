"La Justicia no da señales contundentes a quienes atentan contra la seguridad vial"

El pasado fin de semana en Playa Chica, un automóvil impactó violentamente contra una columna de alumbrado público. Afortunadamente, no se registraron heridos; en la intersección de la Avenida Constitución y la calle Chubut, se produjo una colisión que dejó a una mujer herida; dos vehículos se vieron involucrados en el choque y la víctima sufrió politraumatismos y fue asistida por personal médico en el lugar; una mujer de 41 años fue hospitalizada el martes por la mañana luego de un fuerte choque entre dos autos en Olazábal y Moreno. Estos son solo algunos de los incidentes viales que suceden recurrentemente en Mar del Plata.

“Ante el ojo público, la sensación es que hay cada vez más siniestralidad”, comentó Héctor Blasi, referente de la ONG Familiares de Víctimas del Delito y Tránsito Mar del Plata.

Si bien hay distintos factores que pueden intervenir en los siniestros, Blasi indicó: “La realidad es que principalmente se producen por factores humanos. De hecho, hay una estadística de que más del 90% de los siniestros ocurren por un error humano. Muy pocos son por falencias técnicas que tengan los vehículos. Así que el análisis que podemos hacer es que el exceso de extrema confianza que puedan a llegar a tener los conductores, más las distracciones que hay a bordo del vehículo son fatales”.

Además, Blasi agregó un factor cultural, “el argentino en sí es rebelde al acatar las normas y es propenso a infringir toda la normativa vigente que hay” y continuó: “No son solo los conductores los imprudentes. El peatón cruza hablando por celular, no se fija, cruza por la mitad de la calle, se largan a cruzar una esquina semaforizada cuando no le corresponde. Si nosotros nos paramos en una esquina y nos detenemos 5 minutos a prestar atención a como los peatones cruzan las calles realmente nos deja muy sorprendidos”.

“No hay ninguna duda de que todas las falencias que pueda haber en infraestructura vial influyen en la siniestralidad”, comentó Blasi respecto a quienes apuntan al estado de las calles y rutas como principal factor. “Nosotros consideramos que ha aumentado la siniestralidad, y de hecho en años anteriores teníamos una cantidad de entre 1000 o 1200 siniestros viales por año, hoy estamos alrededor de los 1400”.

Respecto a los cambios o mejoras pueden hacerse en las políticas de tránsito, Blasi explicó: “Nosotros apuntamos a que durante los fines de semana se hagan más controles. Podemos coincidir en que están bien, pero a veces faltan. No tenemos que relajarnos con las políticas de tránsito. Decir que se hacen 5, 6 ó 7 controles por día es realmente poco y consideramos que realmente por como estamos, con la cantidad de víctimas fatales que llevamos, se deberían implementar más controles”.

Otra propuesta que tiene la ONG y que Blasi acercó fue la de la creación de una Policía Vial. “Somos partidarios de que se cree una policía vial, al departamento de tránsito deberíamos darle rango como policía de tránsito o vial, para que puedan realmente trabajar con todas las garantías también. Nos fijamos en el factor humano de los agentes de tránsito, que no tienen ninguna protección”.

Las condenas ejemplares también podrían incidir en el comportamiento vial, “saber que hay consecuencias graves puede influir”, dijo Blasi. Sin embargo, esto no sucede. “La Justicia tiene una deuda pendiente para con los familiares de víctimas. Vemos que los procesos son demasiado largos, los jueces tienen el criterio de decir que no tienen voluntad de matar aquellos que han cometido un homicidio vial, entonces estamos muy mal desde ese punto. Los familiares se sienten abandonados y revictimizados. Las condenas son la nada misma, son todas condenas domiciliarias o penas en suspenso”.

“Hay conductores que han hecho absolutamente todo mal y tendrían que haber previsto que si se suben a agarrar un volante tienen que hacerse cargo. Incluso vemos que están alcoholizados, habiendo consumido sustancias, conduciendo a alta velocidad, cruzando semáforos en rojo, sabiendo que pueden llegar a matar una persona y sin embargo lo hacen y estamos con penas en suspenso”, comentó Blasi y agregó: “No hay un mensaje a la sociedad de que la justicia es contundente con aquellos que comenten infracciones de tránsito”.

Los siniestros viales en 2022

Según datos del Observatorio de Seguridad Vial del municipio, en el 2022 se registraron más de 1170 siniestros con lesionados, siendo abril el mes con más detecciones, con un 10,6 % de los reportes.

Lamentablemente, algunas de las víctimas de estos accidentes perdieron la vida: en el transcurso de 2022, fueron registrados 37 siniestros fatales. Al realizar una clasificación por sexo, se advierte que las personas con sexo masculino representan el 78,4 % del total de los fallecidos. Este hecho se explica porque los hombres conducen, en promedio más horas y el 63% de las Licencias de Conductor corresponde a personas de sexo masculino. De las personas fallecidas, el 46 % de los fallecidos tenían entre 20 y 39 años.

El modo de desplazamiento predominante en este tipo de siniestros donde hubo víctimas fatales, ha sido el motovehículo, representando el 35,2% del total. En segundo lugar, se ubicaron los autos particulares con un 27% y los peatones con un 24,3%, seguido por bicicletas con un 8,1%

Teniendo en cuenta estos datos, es posible establecer una tasa de mortalidad en el año 2022 de 8.3 fallecidos cada 100.000 habitantes en el territorio nacional y de 5.3 fallecidos cada 100.000 habitantes en General Pueyrredon.

Estos preocupantes datos, sustraídos del informe del Observatorio de Seguridad Vial del municipio, y que representan lo que sucedió el año pasado, muestran que si bien disminuyeron los siniestros respecto al 2021, se puede observar que la línea de tendencia de la mortalidad continúa con una leve pendiente ascendente.

