Productores frutihortícolas aseguran que "hay bastante incertidumbre en el sector" tras la suba del dólar

La realidad post PASO empezó a empeorar la situación tras el aumento que anunció el BCRA para el dólar oficial, devaluando el peso argentino un 22%. En ese contexto, todos los sectores del país empezaron a incrementar sus precios.

Sobre esto, El Marplatense dialogó con el presidente de la Asociación Frutihortícola de Productores y Afines, Ricardo Velimirovich y explicó cómo reaccionó el sector ante esta suba en el tipo de cambio oficial.

"Nosotros en realidad estamos en temporada baja así que hay muy poca producción en Mar del Plata. Lo que estamos preparando para sembrar y claramente con el aumento del dólar hace que uno no pueda comprar la cantidad de semillas y de plantines necesarias para poder plantar. Así que el efecto va a ser para el futuro, no para ahora", indicó el productor.

"Sí va a haber algún aumento claramente por el tema de los traslados de los transportes y mucha de la mercadería que llega a Mar del Plata viene de otras regiones, no es nuestra. La que es nuestra no ha aumentado en lo que hace lo local, algún pequeño porcentaje aprovechándose de las oportunidades", aclaró desde el sector frutihortícola.

Y agregó: "No se ve un aumento significativo en la producción. Ya ahora está todo preparado o a punto para prepararse para sembrar. Sí hay graves problemas con el tema del abastecimiento de insumos, porque se están construyendo invernaderos, el nylon no tiene precio, la semilla no tiene precio, lo llevas y no sabes a qué precio lo vas a terminar pagando. Entonces no sabes si sembrar o no sembrar, así que sí, hay bastante incertidumbre en el sector".

"Tiene más que ver con el valor del dólar. También el tema del valor de combustible, que para nosotros es uno de los insumos primordiales para preparar la tierra, así que esto nos agarra en el peor momento en lo que hace la inversión. De lo que teníamos, claramente tenemos mucho menos para invertir ahora", explicó Velimirovich.

"Ya habíamos reclamado y solicitado algún fondo para capitalizar en virtud de que veníamos de una emergencia agropecuaria y se había descapitalizado el productor y con esto va a empeorar la situación. En este momento no hay faltantes, lo poco que tenemos de acá no ha sufrido grandes problemas", concluyó el productor.