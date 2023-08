Conicet Mar del Plata: "Nuestro trabajo no se mide en dinero, el éxito se trata de resultados"

Las elecciones PASO y las campañas políticas dejaron cuestiones que movilizaron a la sociedad. El candidato a la presidencia de La Libertad Avanza, Javier Milei planteó la propuesta que tiene hacia varios entes gubernamentales y de ciencia y tecnología y eso generó malestar en el ámbito.

Una de las ideas que tiene para su gobierno es la de cerrar Ministerios y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). "Me parece que el CONICET no produce en línea con lo que produce la NASA. Su productividad es bastante cuestionable″, dijo.

En un primer momento el libertario prometió privatizar el Consejo "que quede en manos del sector privado, que los científicos se ganen la plata en ese sector como la gana la gente de bien”, pero luego en una segunda entrevista, afirmó planificar su cierre.

La realidad es que desde el Conicet, además de producirse conocimientos sobre ciencia básica, aplicada y tecnología, también ingresa dinero al país, dólares, por las investigaciones que se realizan para el exterior y además se genera empleo de forma directa e indirecta.

En ese sentido, El Marplatense dialogó con el doctor y licenciado en psicología, investigador del Conicet y docente de la UNMDP, Fernando Poo y sobre esta polémica expresó: "No se trata de cuestiones partidarias. En términos políticos, supongo que el país tiene que tener una política científica clara que no puede estar atada a cambios ideológicos cada vez que hay elecciones. Cada vez aparece el sistema científico y la educación superior, las universidades que también forman parte, como un elemento de discusión a veces casi como un botín de guerra. Algunos se quieren adueñar de eso y otros estar en contra, parece que es parte de una lucha ideológica que desde nuestro punto de vista, no tiene sentido".

"También se afirman muchas cosas que son falsas, no se si malintencionadas o si es hacer de la ignorancia sobre algunos temas, un uso intencional. Hay una enorme ignorancia sobre cómo funciona el sistema científico y cuáles son los resultados o las producciones, la importancia para el país. Se asocia todo a una cuestión entre mercantilista y productivista, con criterios que están fuera de lugar y hasta fuera de discusión", indicó Poo.

"No creo que se trate de una cuestión partidaria, ni que la ciencia le pertenezca al kirchnerismo ni la irracionalidad o la razón a posiciones que en algún momento fueron Juntos por el Cambio o La Libertad Avanza. Hay que salir de ello y pensar en políticas de estado, para la ciencia del conocimiento y para otro montón de cosas que nunca tenemos, porque siempre estamos atados a vaivenes electorales y cuestiones que nos dejan desconcertados a todos, más en este estado de situación que estamos viviendo desde hace un montón de tiempo", sumó el Licenciado.

"El Conicet es un organismo nacional, de ciencia y tiene muchas ramas. Por un lado, la separación entre ciencia y tecnología, por ello el nombre. La primera, la básica y aplicada que es mucho del trabajo que se hace en el Conicet, apunta a producir conocimiento. Por ejemplo en el caso de la psicología, entender cómo funciona la memoria, si tiene distintos tipos de procesamientos, si existen distintas clases, si hay mecanismos de memoria general, las teorías de memorias multi almacén. Eso es ciencia básica. Si se quiere entender cómo la memoria se deteriora en personas con algún tipo de accidente cerebro vascular o con un proceso de demencia, se hace un estudio en términos aplicados", dijo el Doctor.

"La tecnología es un paso distinto de la ciencia básica y aplicada. A partir del conocimiento que tenes, generar mecanismos para producir cambios en distintos aspectos de la realidad. Esos pueden ayudar a diseñar un producto, hasta hacer un procedimiento. Muchas veces se confunde la tecnología con el producto. Confundimos por ejemplo una computadora con tecnología, que no es solo lo que tenemos adelante nuestro, sino todo el desarrollo que hay del software y del hardware para llegar a que tengamos el producto. Para eso se estudian un montón de procesos, por ejemplo estudiar cuáles son los mejores materiales hasta cómo diseñar y producir", indicó el Docente de la Universidad.

"Por ejemplo en psicología, cuando se estudia el procedimiento para intervenir a nivel psicoterapéutico en personas que tienen problemas de consumo de sustancias, el resultado de tu investigación es una guía de tratamiento o una guía de cómo llevar intervenciones con los pacientes. Estudiar eso, lograr la guía y que de resultado, es uno tecnológico", aclaró Poo.

Y agregó: "En Mar del Plata hay un instituto que trabaja con esos temas, para entender cómo funcionan las adicciones y diseñando y generando intervenciones para mejorar la salud mental en las personas que tienen problemas de consumo".

"Se investigan muchísimas cosas. El Conicet está dividido en varias grandes áreas, de ciencias biológicas o naturales, médicas, de ciencias sociales, la de tecnología y muchas más. Dentro de esas hay subáreas. En todas hay investigadores que trabajan y tienen becarios también. Cada una produce de acuerdo a los criterios de la validez de su conocimiento", explicó el Investigador.

"Los que son de doble dependencia, tienen financiamiento del Conicet y el espacio físico nos lo da la Universidad Nacional de Mar del Plata. La gran mayoría de nosotros, somos además de investigadores del Consejo, docentes de la Universidad. Eso quiere decir que tenemos dos trabajos, porque con uno solo no nos alcanza. El Conicet nos paga por investigar y la UNMDP nos paga por enseñar", afirmó el Licenciado en Psicología.

"Muchos de nuestros proyectos a veces son para la Universidad y otros para el Conicet. A veces se tocan entre sí y a veces no. Lo que sucede al trabajar en los dos lugares es que las producciones que se hacen, surgen de los dos, el Conicet financia, los investigadores consiguen subsidios, a veces del Estado y a veces privados, que en ese caso, el dinero ingresa al Estado", continuó el docente de la UNMDP.

"Trabajé en varios proyectos que a veces fueron financiados por organismos, a veces fundaciones, ONGS, otras universidades del exterior. Nos contratan, se generan uniones entre Conicet y esas mismas e ingresa dinero. El Consejo administra ese dinero para que podamos llevar adelante las investigaciones. Hay una parte que entra directamente al Conicet y a las Universidades y otra con la que se financia el trabajo. Con eso se le paga a otras personas. En definitiva lo que sucede es que ingresa plata al país. Mucha veces son dólares pero a nosotros se nos pesifican, no cobramos en esa moneda, pero el Estado recibe dólares. Es una cosa que no se dice pero que genera cientos de millones de dólares, en ingresos para el país. La ciencia no es un gasto, sino que es producción", siguió Poo.

"Para investigar muchas veces contratamos personas y así estamos generando trabajo, desde el sector científico para personas que quizás están por fuera de él pero que también aportan al país. Todo esto se paga a contra factura, tienen un costo impositivo que ingresa al país. Eso es parte del trabajo que hacemos. No solo realizamos investigación básica, aplicada y tecnológica sino que también brindamos servicios al país y al exterior, desde todas las áreas del Conicet", expresó desde el Conicet.

"La parte de generar ingresos es muy importante pero no todos los productos de la ciencia y del conocimiento se pueden reducir a la mercantilización o medirse en términos económicos", cuestionó.

"Cuando Milei pregunta qué producimos los investigadores, nosotros hacemos artículos científicos, porque en el mundo entero, no solo en Argentina, más allá del dinero que produce la ciencia, a la investigación científica se la evalúa por la producción de esos artículos. Por la publicación de esos en revistas, que son rankeadas por el tipo de impacto que genera y ese se mide por la relevancia que tienen para la misma comunidad. Son un criterio de calidad para evaluar a los científicos argentinos. El Conicet queda muy bien posicionado", aclaró el Doctor en Psicología.

Con respecto a su trabajo como investigador en la ciudad, comentó: "En Mar del Plata, tenemos contacto y colaboración con la Secretaría de Movilidad Urbana. Nuestras investigaciones son generar informes sobre por ejemplo el uso de mecanismos de protección como lo son el casco, el cinturón de seguridad. Vemos cómo viajan los niños a las escuelas, a jardines, generamos informes que se brindan al Municipio, quien elige si usarlos o no. Sirven para que uno diseñe políticas públicas. Esto mismo lo estamos haciendo para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y para Córdoba capital, dentro de un proyecto internacional. Evaluamos indicadores de la seguridad vial dentro de proyectos que además, incluyen financiamiento para infraestructura, comunicación social, entrenamiento de policías de tránsito y medición constante".

"Todo es para mejorar los resultados de la seguridad vial que no suelen ser una política pública muy definida pero que son un problema de salud pública porque una de las principales causas de muerte en nuestro país, son los siniestros viales", siguió Poo.

"Se puede tener un impacto sobre la salud pública, sobre la cantidad de muertes y sobre la salud pública. Si se direccionara la política entre Movilidad Urbana y Seguridad Vial, a partir de datos e investigación, se ahorraría un montón de dinero en personas que se mueren en siniestros viales o que necesitan una atención en hospitales por lesiones graves y luego discapacidades y demás. En nuestro trabajo, el éxito no se mide en dinero, sino que se trata de resultados porque tiene impacto sobre un montón de personas", concluyó el Licenciado.